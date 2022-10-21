Для Ковіду війна - не перепона. У більшості областей України захворюваність на коронавірусну інфекцію зростає. На Черкащині від недуги вже померли 9-ро людей, ще майже три тисячі - лікуються. До того ж нова хвиля має певні особливості - вірус усе частіше вражає дітей віком до 4-х років! Деталі - в нашому наступному сюжеті.

Навіть під час повітряної тривоги диспетчери Черкаського обласного центру екстреної допомоги не припиняють приймати пацієнтів. У медзакладі спеціально обладнали укриття, аби тільки не зупиняти роботу - через чергову хвилю Квіду її зараз чимало.

Ігор Фесун - директор Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

Пацієнтів тяжких зменшилась кількість - цей Ковід іде більш м'яко ніж попередні хвилі, але він іде і він наростає, наростає з кожним днем, з кожним тижнем більше, більше, більше таких пацієнтів стає

Тільки за останні два тижні кількість викликів до інфікованих із підозробю на Ковід зросла на 30 відсотків, констатують у центрі. Хоча в лікарнях суттєвого напливу пацієнтів поки що нема.

Роман проводить ранковий огляд пацієнтів - у реанімації міської інфекційної лікарні їх зараз троє, і всі не вакциновані. Лікар наголошує - щеплені люди теж інфікуються, але перебіг хвороби в них - значно легший. До того ж більше шансів урятувати пацієнта, який звертається до лікарів за перших же сиптомів, а не лікується сам.

Роман Чмиренко - в. о. завідувача реанімаційного відділення Черкаської міської інфекційної лікарні:

Смертність… Це залежить від того, як своєчасно людина звернулась саме в лікарню. Тобто, якщо це більше тижня лежали вдома і нічого не робили - то смертність підвищується, а коли на перших стадіях звертаються - смертність майже на нулю.

Симптоми захворюваності - майже нічим не відрізняються від тих, що були за попередніх хвиль Ковіду - висока температура, кашель і слабкість. Але є й певні особливості - вірус частіше атакує малечу. Ольга зі своєю чотирирічною донечкою в лікарні вже більш як тиждень.

Ольга - мама пацієнтки:

Шоковані через те, що було все дуже швидко - буквально за одні сутки дитина стала кашляти і температура не збивалась. Спочатку тільки горло, підхрипувала і невелика температура була, а вночі стало гірше.

Лікарі зазначають - найбільш вразливими до Ковіду стали діти віком до 4-х років. Симптоми в малечі трохи відрізняються від тих, які фіксують у дорослих.

Юлія Спаська - медичний директор Черкаської міської інфекційної лікарні:

Це гавкаючий кашель, як собака гавкає, це осиплий голос, і якщо батьки відмічають, що дитина починає тяжко дихати, часто дихати… особливо, якщо вони відмічають, що тяжко зробити саме вдих… це я продемонструвала - треба швидко звернутися до лікаря.

Дорослим медики теж радять не зволікати - за перших же ознаках недуги звертатися по допомогу. Тим паче, що на вулиці стає холодніше й Ковід активізується.