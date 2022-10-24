Фінал українського Національного відбору на "Євробачення-2023" відбудеться 17 грудня в укритті у Києві. Про це повідомляє "Суспільне".

Цьогоріч 299 учасників виявили бажання представляти Україну на пісенному конкурсі. До кінця жовтня організатори нацвідбору планують оприлюднити повний список претендентів на перемогу.

На "Євробаченні-2023" змагатимуться 37 країн. Водночас 8 держав відмовилися подавати заявки на участь у міжнародному пісенному конкурсі.

Півфінали "Євробачення-2023" відбудуться 9 та 11 травня, а фінал - 13 травня 2023 року. Україна як переможець автоматично потрапляє до фіналу.

Нагадаємо, 67-й пісенний конкурс Євробачення у травні наступного року прийматиме Ліверпуль від імені України. Конкурс відбудеться у Великій Британії після перемоги українського гурту Kalush Orchestra в Турині цього року.

Нагадаємо, у 2022 році "Євробачення" виграв український гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania". Організатори заявили, що проводити шоу в Україні небезпечно через війну. Тож 67-й пісенний конкурс Євробачення у травні наступного року прийматиме Ліверпуль від імені України.