СБУ повідомила про підозру міністру транспорту рф [ Редагувати ]
Співробітники Служби безпеки Україна повідомили про підозру міністру транспорту росії Віталію Савєльєву, який брав участь у підготовці та проведенні збройної агресії проти України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, високопосадовець сприяв міноборони рф у переміщенні особового складу, озброєння та військової техніки окупантів до кордонів України та у захоплені райони. Переправлення колон здійснювали залізничним транспортом через територію Криму.
СБУ задокументувала, що з 26 березня 2021 року до 4 вересня 2022 року Савєльєв забезпечив перекидання до Криму майже 300 одиниць ворожої бронетехніки. Серед них - російські танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти і автоцистерни із сотнями тонн паливно-мастильних матеріалів. Зазначено, що саме цю техніку росіяни задіяли на початку повномасштабної війни, зокрема у бойових діях у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.
Для переміщення військових ешелонів використали більше 250 вагонів. Для цього Савєльєв дав відповідне доручення підпорядкованим підрозділам компанії "российские железные дороги" і так званого "федерального государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымская железная дорога"".
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ підозрюють міністра транспорту рф за такими статтями Кримінального кодексу :
- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни);
- ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Санкція статей передбачає покарання до 15 років ув’язнення.
по темі
Станом на вівторок, 25 жовтня, Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні
У росії нібито готові розмовляти і зі США, і з іншими країнами, і з Папою Римським, щоб знайти "можливі розв'язки" війни в Україні
У Миколаєві Служба безпеки затримала двох агентів, які працювали на пропагандистське видання росії
Російська ПВК "Вагнер" почала масово набирати в’язнів для війни в Україні
У вівторок, 25 жовтня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який прибув до України, звернувся з посланням до українців