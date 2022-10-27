Євросоюз заморозив російські активи на суму 17,5 млрд євро [ Редагувати ]
Європейський союз заморозив російські активи на 17,5 млрд євро. Зокрема, йдеться про активи 1350 осіб та організацій, які перебувають у списках санкцій ЄС. Про це заявив представник Єврокомісії Крістіан Віганд, повідомляє O1-Morgenjournal.
Ми досягли великого прогресу, почавши з 6,7 млрд євро у квітні, і зараз, на сьогоднішній день - 17,5 млрд євро.
Більшість цієї суми заморозили сім країн ЄС - Німеччина, Бельгія, Франція, Люксембург, Ірландія, Італія та Австрія. Угорщина, за деякими даними, заморозила лише кілька тисяч євро.
Щоб використати заморожені активи, наприклад для запланованого відновлення України, їх довелося б конфіскувати. Однак для цього потрібна правова підстава.
25 жовтня голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн оголосила, що мета ЄС - конфіскувати заморожені російські активи. Для того, щоб вилучити активи, необхідно ухвалити відповідне рішення в рамках договору ЄС. Однак цей процес має відбуватися у країнах-членах ЄС за їхнім цивільним законодавством та в судовому порядку.
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