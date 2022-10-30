Кулеба висловив співчуття з приводу трагедії в Сеулі [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У Сеулі, під час святкування Хелловіну сталася тиснява внаслідок якої загинули щонайменше 150 людей. Голова МЗС України Дмитро Кулеба висловив співчуття.
Про це він написав у Twitter-акаунті.
"У той час, як Україна переживає власні страждання, я глибоко засмучений трагедією в Сеулі. Моє серце з тими, хто втратив своїх близьких, і я бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Дорогі корейські друзі, прийміть найглибші співчуття та солідарність з боку України" , - написав міністр закордонних справ України.
Посольство України в Республіці Корея також висловило співчуття щодо трагедії, яка сталась в країні.
"Для тих, хто розшукує своїх рідних, близьких, знайомих, друзів, ми приймаємо дзвінки на гарячу лінію посольства 010 7227 5696", - пише посольство.
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