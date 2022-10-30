"Газовий картель" - так деякі західні медіа називають ідею Євросоюзу про спільну закупівлю газу. Наразі над її імплементацією посилено працюють у Брюсселі. І це те рішення, яке має нарешті знизити ціни на ринку. Водночас ідея не нова - намагались її втілити ще вісім років тому, коли росія вперше напала на Україну. Олена Абрамович розкаже більше.

Брюссель, березень 2014-го. Тут, у європейському центрі ухвалення рішень вісім років тому були схожі проблеми.

Жозе Мануель Бороззо, президент Єврокомісії:

Українська криза ще раз демонструє, що для Європи енергетична незалежність має вирішальне значення...

Російську війну, щоправда, тоді ще називали українською кризою або конфліктом. Але було зрозуміло, звідки ростуть ноги, і від кого треба чекати сюрпризів і самому Євросоюзу.

Жозе Мануель Бороззо, президент Єврокомісії:

Росія експортує 80% своєї нафти та 70% газу до Євросоюзу. Це найпривабливіший ринок для рф. Її дохід від цих енергоносіїв - ключовий для російського бюджету. І саме тому ми повторюємо, що енергоносіями не можна зловживати як політичною зброєю.

Позаду за президентом Єврокомісії, що виголошує такі знайомі сьогодні застереження, сидить тогочасний премʼєр Польщі Дональд Туск, давній друг України. За кілька місяців він стане новим президентом Ради Євросоюзу і запропонує революційне рішення - спільну закупівлю газу для всього ЄС.

Дональд Туск, президент Ради ЄС (2014-2019):

Лідери також погодилися: продовжувати забезпечувати здорові державні фінанси, просувати структурні реформи та виконувати наші плани щодо Енергетичного Союзу.

Енергетичний Союз працюватиме недовго. Уже у 2015-му росія почне споруджувати газогін "Північний потік-2" у партнерстві з німецькими компаніями. А уряд Ангели Меркель та шок від Брекзиту в ЄС поставлять крапку у втручаннях у вільний ринок закупівель.

Вісім років потому ситуація кардинально змінилася. Путін поставив Захід у безвихідне становище, намагаючись послабити Європейські санкції газовим шантажем. І досяг протилежного. ЄС скоротив споживання російського газу до 9%. А Німеччина нарешті погодилася на ідею спільних закупівель Євросоюзом, що звучить усе гучніше.

Олаф Шольц, федеральний канцлер Німеччини:

Ми хочемо спільними зусиллями сформувати консорціуми, які зможуть разом купувати газ. Це призведе до зниження цін. Ми хочемо створити можливості, наприклад, заповнювати частину сховищ спільно. І загалом прагнемо зробити свій внесок в усунення спекуляцій з ринку.

Відповідальним за спільну газову закупівлю призначили віцепрезидента Єврокомісії Мароша Шевчовича. У минулому він був Єврокомісаром з питань енергетики та вів перемови між росією та Україною щодо газу.

"Газовий картель" - так називають деякі західні ЗМІ ідею спільних закупівель газу для ЄС. Так само як понад 60 років тому продавці нафти створили групу ОПЕК і контролюють разом ціни на ринку, зараз Євросоюз намагається зробити протилежне - створити одного великого покупця газу - за кращі пропозиції для якого уже змагатимуться продавці.

Запросили приєднатися до цієї платформи й Україну. Київ не купує російський газ з 2015 року. Тож запуск системи спільної закупівлі - це можливість і для нас.

Кадрі Сімсон, Єврокомісарка з питань енергетики:

Вона повинна охоплювати не менше 15 відсотків наших підземних сховищ газу, що дорівнює 13,8 мільярда кубометрів газу. Може бути й більше, якщо наші сусідні країни, які можуть приєднатися до цієї платформи (Україна, Молдова, країни Західних Балкан хочуть взяти участь), і завдяки цьому ми матимемо шанс уникнути ситуації, коли різні компанії ЄС конкуруватимуть одна з одною і підігріватимуть ціни.

Слабким місцем ідеї критики називають ціль у 15%. Мовляв, якби разом купувати хоча б половину необхідного - це вагоміше вплинуло б на ціни. Та навіть і за таких умов, "газовий картель" має значно більше шансів на життя, ніж у 2014-му. Адже путін своєю поведінкою спалив тісні енергетичні звʼязки росії з Європою.