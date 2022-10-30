У Сєвєродонецьку росіяни влаштували табір для підготовки мобілізованих [ Редагувати ]
У Сєвєродонецьку на Луганщині окупанти облаштували табір для підготовки мобілізованих росіян. Про це повідомив голова військово-цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк в ефірі одного з українських телеканалів.
Наскільки надходить інформація, кількість мобілізованих, а також інших частин дійсно збільшилася у місті. Навіть було організовано щось на кшталт табору для їх підготовки... Зайшла додаткова жива сила у місто, яку готують чи навчають.
Окупанти готуються до оборони Сєвєродонецька у разі контрнаступу ЗСУ. Вони посилено мінують територію навколо міста.
Приготування до оборони є і вони досить серйозні, становитимуть, мабуть, серйозні проблеми для наших військових. Оскільки мінується все вщент навколо, ведеться будівництво якихось ліній оборони, бетонних споруд. Найбільша загроза - це мінування всіх околиць. Це найскладніше, що буде нам протистояти.
У Сєвєродонецькій громаді зараз лишаються майже 10 тисяч мешканців, а в самому місті - 7-8 тисяч.
Нагадаємо, що за даними Луганської ОВА, у Сєвєродонецьку житловий фонд зруйновано на 80%.
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