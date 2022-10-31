У листопаді на українців чекає достатньо багато змін. Розберімося, що зміниться для жителів країни, а що залишиться звичним та не зазнає нововведень.

Фіксована ціна на світло

Кабмін "заморозив" тарифи на електроенергію для населення до кінця опалювального сезону.

Ліки за є-рецептом

У листопаді розширюється список ліків, які можна придбати лише рецептом. Це стосується наркотичних (психотропних) лікарських засобів.

Окрім того:

аптеки, які мають ліцензію на продаж таких препаратів, повинні обов'язково зареєструватись у Електронній системі охорони здоров'я.

лікарі мають бути підключені до ЕСОЗ, щоб призначати такі ліки.

Протягом перехідного періоду до кінця 2022 року медичні установи, що не працюють з ЕСОЗ, тимчасово матимуть можливість виписувати рецепти на паперових бланках форми № 3.

Тарифи ЖКГ

Опалювальний сезон

Наприкінці жовтня у більшості домівках з'явилося тепло. Проте опалювальний сезон стартував не всюди. В деяких регіонах він розпочнеться лише у листопаді.

З 1 листопада включать опалення на Донеччині.

З 2 листопада дадуть тепло у Запоріжжі.

Через військові дії є можливість подати опалення в житлові будинки лише 15 громад регіону.

Мінімально допустима температура у квартирах - до +16 градусів.

Середнє значення має становити +18 градусів.

Подорожчання паспортних послуг

З 1 листопада українців чекають нові ціни на паспортні послуги.

Також зростуть ціни на адміністративні послуги у сфері міграції для біженців.

Податки на житло в новобудовах

Вже у листопаді в країні можуть змінитися ціни квартир у новобудовах. Це пов'язано з внесенням змін до податкового кодексу, згідно з якими буде змінено оподаткування операцій з об'єктами нерухомого майна, які будуть збудовані в майбутньому.

Грошова допомога українцям

Мешканці звільнених територій будуть отримувати:

гуманітарну та одноразову грошову допомогу у розмірі 3000 грн для дітей та інвалідів,

гуманітарну та одноразову грошову допомогу у розмірі 2000 грн - для інших категорій.

Гроші надходитимуть за рахунок коштів донорів.

Виплати здійснюватиме "Укрпошта".

Зміни для переселенців за кордоном