Тарифи і подорожчання: чого чекати українцям з 1 листопада [ Редагувати ]
У листопаді на українців чекає достатньо багато змін. Розберімося, що зміниться для жителів країни, а що залишиться звичним та не зазнає нововведень.
Фіксована ціна на світло
Кабмін "заморозив" тарифи на електроенергію для населення до кінця опалювального сезону.
Ліки за є-рецептом
У листопаді розширюється список ліків, які можна придбати лише рецептом. Це стосується наркотичних (психотропних) лікарських засобів.
Окрім того:
- аптеки, які мають ліцензію на продаж таких препаратів, повинні обов'язково зареєструватись у Електронній системі охорони здоров'я.
- лікарі мають бути підключені до ЕСОЗ, щоб призначати такі ліки.
Протягом перехідного періоду до кінця 2022 року медичні установи, що не працюють з ЕСОЗ, тимчасово матимуть можливість виписувати рецепти на паперових бланках форми № 3.
Тарифи ЖКГ
Опалювальний сезон
Наприкінці жовтня у більшості домівках з'явилося тепло. Проте опалювальний сезон стартував не всюди. В деяких регіонах він розпочнеться лише у листопаді.
- З 1 листопада включать опалення на Донеччині.
- З 2 листопада дадуть тепло у Запоріжжі.
Через військові дії є можливість подати опалення в житлові будинки лише 15 громад регіону.
- Мінімально допустима температура у квартирах - до +16 градусів.
- Середнє значення має становити +18 градусів.
Подорожчання паспортних послуг
З 1 листопада українців чекають нові ціни на паспортні послуги.
Також зростуть ціни на адміністративні послуги у сфері міграції для біженців.
Податки на житло в новобудовах
Вже у листопаді в країні можуть змінитися ціни квартир у новобудовах. Це пов'язано з внесенням змін до податкового кодексу, згідно з якими буде змінено оподаткування операцій з об'єктами нерухомого майна, які будуть збудовані в майбутньому.
Грошова допомога українцям
Мешканці звільнених територій будуть отримувати:
- гуманітарну та одноразову грошову допомогу у розмірі 3000 грн для дітей та інвалідів,
- гуманітарну та одноразову грошову допомогу у розмірі 2000 грн - для інших категорій.
Гроші надходитимуть за рахунок коштів донорів.
Виплати здійснюватиме "Укрпошта".
Зміни для переселенців за кордоном
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