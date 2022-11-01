З першого листопада жителі звільнених територій України отримають право на новий вид грошової допомоги. Розмір одноразових виплат для жителів деокупованих територій або осіб, які вимушені евакуюватися, буде таким: діти й особи з інвалідністю отримають по 3000 грн; всі інші категорії по 2000.

Це не всі зміни, які чекають на громадян України з першого листопада. Яна Танчак розкаже про все докладніше.

Український паспорт дорожчає. За термінове оформлення внутрішнього документа доведеться заплатити майже вдвічі більше ніж раніше - 496 гривень, 246 за бланк. Отже, загалом - майже 750 гривень. Щоб оперативно отримати закордонний паспорт - готуйте 1373 гривні. За пів року після закінчення воєнного стану подорожчає і вартість нетермінового його оформлення. Також відсьогодні - нова ціна на проїзний документ біженця та посвідку на тимчасове проживання - 452 гривні. Карта мігранта - коштуватиме майже 400 замість 199.

Здорожчати відсьогодні можуть і квартири в новобудовах. З першого листопада набувають чинності зміни до податкового кодексу. Відповідно до них девелоперам доведеться платити ПДВ за касою, а інвесторам - податки з продажу житла, в яке вони вклали гроші - це 18 %. Закон у такий спосіб має унеможливити будь-які маніпуляції з відшкодуванням та оптимізацією ПДВ та, очікується, стимулюватиме зростання будівництва.

А ось підвищення тарифів за комунальні послуги українцям очікувати не варто. Вартість кіловата електроенергії мала зрости з першого дня листопада, але уряд ухвалив постанову, за якою ціна для населення залишиться незмінною до кінця опалювального сезону. Нагадаю, ті, хто використовує менше 250 кіловат на місяць - платять по 1 гривні 44 копійки. Ті, хто споживають більше - по гривні 68 за кіловат.

Газ для побутових споживачів, ціни на гарячу та холодну воду та опалення залишають на рівні 24 лютого 2022 року.

Відсьогодні в Україні посилять контроль за торгівлею наркотичними й психотропними препаратами. Їх продаватимуть за електронним рецептом. Щойно пацієнт отримає призначення лікаря, йому на телефон надійде повідомлення з унікальним номером і кодом погашення. Ці дані необхідно буде передати фармацевту. Тільки після цього він матиме право продати препарат. Е-рецепт на такі ліки буде дійсний протягом 10 діб. До кінця 2022 року працюватимуть і електронні, і більш звичні паперові рецепти, оскільки не всі медзаклади України підключені до електронної системи охорони здоров'я.

А наступні зміни - торкнуться здебільшого водіїв. На автошляхах з'являться нові дорожні знаки: житлова зона, пішохідна доріжка, початок населеного пункту і його закінчення, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборона руху транспортних засобів, автозаправні й електрозарядні станції, місце для зарядки електромобілів, платна дорога та її кінець та інші. Крім того, вводиться нова дорожня розмітка, зокрема, для позначення місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки, перед виходами з території шкіл, для позначення ділянок концентрації ДТП. Також треба звикати до змін, що пов'язані з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору. Так, отримають нове визначення велосипедна доріжка, велосипедна смуга і переїзд, права та обов'язки велосипедистів. А відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки залишається тією, що й була.