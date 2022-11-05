Українські військові наближаються до Херсона та змушують ворога готувати оборонні укріплення до боїв за місто. Про це повідомляється у Twitter аналітика Бенджаміна Пітте.

Судячи із супутникових фотографій, окупанти посилюють оборону на правому березі Дніпра

За словами Пітте, росіяни ретельно готуються до масштабних військових зіткнень із ЗСУ. Нові оборонні лінії мають допомогти армії рф покращити своє становище на фронті.

росія готується втратити місто Херсон і весь лівий берег Дніпра. Наразі вони готуються до оборони правого берега річки.

Судячи з супутникових знімків, російські військові збудували довгу оборонну лінію, що складається з малої кількості рубежів. Це підтверджує думку, що окупанти готуються до потужної атаки з боку ЗСУ поспіхом.