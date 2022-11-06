У неділю, 6 листопада, ситуація з енергозабезпеченням у столиці тяжка, однак відключення світла контрольовані. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Сьогодні ситуація із забезпеченням електроенергією споживачів в столиці важка. Мабуть, кожен киянин відчуває це зараз на собі. Але, що головне, тимчасові відключення допомагають енергетикам стабілізувати енергосистему. Не допустити масового відключення. Головне, що тимчасові відключення, які тривають зараз, - контрольовані.

Раніше мер Києва Віталій Кличко не виключив сценарію повного блекауту в Києві та закликав киян підготувати запаси продовольства та води.

Пізніше The New York Times з посиланням на голову Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука писало, що влада складає плани евакуації мешканців Києва у випадку повного блекауту.

У неділю Кличко запевнив, що "приводів для паніки у столиці немає, місто живе і працює".