Лівий берег Києва екстрено відключать від електропостачання [ Редагувати ]
За вказівками "Укренерго" на лівому березі Києва будуть застосовані екстрені аварійні відключення електропостачання. Про це повідомляє компанія Yasno.
За вказівками "Укренерго" на лівому березі Києва будуть екстрені аварійні відключення. Це потрібно, щоб уникнути масових аварій у Дніпровському та Дарницькому районах. Графіки відключень для цих районів неактуальні, поки ситуацію не стабілізують. Тримаймося.
Нагадаємо, що російські війська почали атакувати об'єкти критичної інфраструктури України 10 жовтня. Через це по Україні застосовують аварійні відключення світла.
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Раніше "Подробиці" писали про те, де в Україні не буде світла 3 листопада.
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