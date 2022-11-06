ЗСУ завдали кількох влучних ударів по росіянам у Херсонській області - Генштаб [ Редагувати ]
Бійці Збройних сил України обстріляли позиції росіян у Херсонській області. Зокрема, удару було завдано по будівлі, де знаходилося багато окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
За даними українського військового командування, ЗСУ вдарили по будівлі у Каховці, де перебували до 200 військовослужбовців супротивника. Наслідки обстрілу росіяни намагаються приховати, у місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи.
Також у Генштабі додають, що українські військові знищили велику колону техніки у районі села Раденськ. Втрати ворога ще уточнюються.
по темі
За минулу добу на Південному напрямку ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 140 вогневих завдан
У неділю, 6 листопада, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну станом на 6:00
У Луганській області внаслідок обстрілу українських військових під селом Макіївка було знищено батальйон мобілізованих росіян
Українські захисники сили оборони успішно вдарили по альтернативній переправі росіян на Херсонщині, а також вразили колону ворожих військ, яка хотіла переправитися в районі Ольгівки
Збройні сили України збили два російських гелікоптери Ка-52, дві крилаті ракети "Калібр", 11 дронів-камікадзе Shahed-136 і ще три безпілотники оперативно-тактичного рівня. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ