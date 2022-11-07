У понеділок, 7 листопада, курс долара у продажу в обмінних пунктах України зріс на 15 копійок до 40,55 гривень за долар. Про це свідчать дані моніторингу ринку.

Тим часом курс євро зріс на 20 копійок до 39,65 гривні за євро.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

купівля - 39,70 грн (39,65 - 4 листопада)

продаж - 40,55 грн (40,40 - 4 листопада) за долар.

Середній курс євро становить:

купівля - 38,60 грн (38,50 - 4 листопада),

продаж - 39,65 грн (39,45 - 4 листопада) за євро.

Середній курс злотого складає:

купівля - 7,95 грн (7,90 - 4 листопада),

продаж - 8,45 грн (88,40 - 4 листопада) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 7 листопада становить 35,9817 грн за євро (+0,3529 грн).