На Запоріжжі окупанти продовжують терор місцевого населення. Б'ють по житлових будинках, руйнують дитсадки та школи і знищують агротехніку. Проти мирних людей росіяни застосовують артилерію, РСЗВ та ракетні комплекси. Нещодавно ворожі снаряди пошкодили два сільгосппідприємства у Запорізькому районі. На фермах понищені склади та обладнання. Подробиці у наступному сюжеті.

Навколо бите скло та шматки металу - на Запоріжжі росіяни вчергове намагалися демілітаризувати склади із пшеницею та насінням соняшника. Вдарили ракетами С-300. Зруйновані два сільгосппідприємства в одному із сіл Запорізького району. Тепер працівники обох господарств наводять лад на території.

Ну, криши не було. Це вже прикрутили.

На цьому підприємстві внаслідок обстрілу пошкоджено ангари зі збіжжям. Один із них звели лише місяць тому. На складах зірвало покриття та посікло стіни. Також розбито з десяток одиниць різної сільгосптехніки. Аби її відновити потрібні чималі кошти, розповідає директор підприємства Сергій.

Сергій, директор сільгосппідприємства:

За що нам таке, що вони тут, ці росіяни, знайшли не знаю, що вони хотіли цим доказать мені не понятно. Щас будєм потіхоньку восстанавлівать все, налажувать опять процес, потому що все остановилось. На даний момент все просто остановилось.

Аналогічна ситуація й на іншій агрофермі - тут також пошкоджені склади та машини. Місцеві жителі кажуть, просто диво, що під час обстрілу ніхто не постраждав. Оскільки люди, якраз збиралися на роботу.

Олексій, сільський голова:

Громада вже не вперше таке витримує іспит, але на сьогоднішній день люди готові приймати такі виклики також і фермери, і бізнес намагаються працювати, намагаються працювати для того, щоб тил був, як кажуть кріпкий.

Працівники сільгосппідприємств запевняють, пошкоджене майно обов'язково відновлять. І попри завдані збитки, люди намагаються не опускати рук. Кажуть, як би не було важко - матеріальні втрати все ж таки не найголовніше.