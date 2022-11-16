Росіяни затримали Катерину Губарєву - дружину засновника "новоросії" та заступницю гауляйтера Херсонщини [ Редагувати ]
Заступниця голови окупаційної влади Херсонської області Катерина Губарєва затримана у кримінальній справі про економічний злочин. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Зранку її чоловік Павло Губарєв - колишній так званий "народний губернатор" Донеччини - повідомив про зникнення дружини у Генічеську, яку російська влада оголосила "столицею" анексованої Херсонщини.
Вчера около 16:30 моя жена Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила. Последнее место, где ее видели - здание правительства Херсонской области в Геническе. Попытки дозвониться Сальдо (гаулятер Херсонщини - ред.), чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны.
Згодом стало відомо, що Катерину Губарєву затримали російські правоохоронці у справі про економічні злочини. Йдеться про присвоєння бюджетних коштів - мінімум 60 млн рублів.
Катерина Губарєва була першим "міністром закордонних справ" самопроголошеної "днр" у 2014 році, а після цього тривалий час була депутатом парламенту "республіки". Заступницею голови проросійської адміністрації Херсонської області вона стала у червні 2022 року.
Катерина і Павло Губарєви
Нагадаємо, 9 листопада стало відомо про загибель заступника сформованої рф адміністрації Херсонської області, 45-річного Кирила Стремоусова. За офіційними даними, причиною його смерті стала ДТП.
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