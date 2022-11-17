В Україні з'явиться реєстр збитків від агресії росії. Про це повідомили в Мін'юсті. Реєстр міститиме перелік усієї шкоди, якої окупанти завдали населенню, підприємствам, екології та державі в цілому. Систематизована інформація стане підставою для нарахування репарацій.

Додаткові можливості для цього Києву відкрила нещодавно ухвалена ООН резолюція "Про правовий захист та репарації". Про що йдеться? І як скоро зможемо отримати відшкодування, - розкаже Ольга Жидецька.

Коли починалися обстріли, вже чути було. Тут стояв батько, мати тут в подсобці була, один з покупців у мене тут сидів, його холодильником придавило. Но слава богу живий.

Підприємець з Херсонщини Олександр Приходько показує все, що залишилося від справи його життя. І схожу картину можна побачити не тільки тут. На згарище і руїни російські війська перетворили тисячі будинків та споруд по всій Україні. І справедливо постає питання, хто ж відшкодовуватиме збитки та оплатить відбудову? Днями Генасамблея ООН дала однозначну відповідь у своїй резолюції.

Сергій Кислиця, постійний представник України в ООН:

Це проголошення того, що росія повинна бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні. Це підтвердження необхідності конкретного механізму відшкодування, який вдихне життя в це твердження.

Резолюцію ООН щодо "Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв'язку з агресією проти України" Київ підготував за допомоги міжнародної спільноти. І хоч документ не є обов'язковим до виконання, це потужний сигнал, що відображає думку більшості світу. "За" проголосували 94 країни, тоді як "проти" - 13 та 73 утрималися.

Барбара Вудворд, постійний представник Великої Британії в ООН:

Потрібні будуть широкі міжнародні зусилля, щоб підтримати відновлення та реконструкцію України. Але лише одна країна - росія - несе відповідальність за шкоду, їй завдану. І ця резолюція передбачає, що росія повинна за неї заплатити.

Окрім прямої вказівки на винуватця війни та руйнувань, резолюція ООН відкриває юридичний шлях до заморожених на Заході російських активів - на 300 мільярдів євро. Та він не буде швидким, одразу застерігають фахівці.

Адже механізм, який дозволив би передати їх Україні поки лише напрацьовують. Демократичний світ свято захищає право власності. Тож, західні країни віддали третій стороні чужі гроші, підстави мають бути беззаперечними.

Тарас Загородній, політолог:

Це більш складний механізм, тому що він передбачає судові якісь рішення. Наприклад рішення суду ООН. Повинні бути доведені факти, агресії, безпосередньої участі росії, і так далі.

Тому Україна продовжує копітку юридичну роботу. Позивається до міжнародних судів та веде перемови з партнерами. Фіналізувати роботу над міжнародним договором Мін'юст планує наступного року. Там розраховують, що його підпишуть всі країни з G7, де зосереджено найбільше російських активів.

Денис Малюська, Міністр юстиції України:

З якими країнами ми тільки не розмовляли, політична згода є. Питання тільки от лише надайте юридичні інструменти як це зробити. От інструменти ми зараз створюємо. Це великий міжнародний договір, де країни можуть приєднуватися. І на виконання цього міжнародного договору передавати нам активи.

У Європі називають і інші засоби впливу на москву. Наприклад, те, що єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, припускає, що російські гроші можуть бути заморожені, аж поки кремль добровільно не погодиться відшкодувати Україні завдані збитки. Та класичний спосіб, що має багато прикладів в історії - кажуть фахівці, це двостороння угода про репарації після нашої остаточної перемоги.

Тарас Загородній, політолог:

Тобто конкретно зобов'язання росії з графіками, там чим будуть платити, не виключено, що там буде оплата сировиною, а не, наприклад грошима, якщо у них не буде, і так далі. Хоча краще, звичайно, що грошима. Це ідеальний варіант, який повинен влаштовувати Україну.

Змусити ж москву дотримуватися угоди має тиск світової спільноти за принципом: сумлінно платиш - отримуєш послаблення санкцій. Тим часом, попередньо українська влада оцінює збитки, завдані російською війною у 350 мільярдів доларів. Ці цифри збігаються і з розрахунками Світового банку і перевищують ВВП України за минулий рік в 1,6 раза.