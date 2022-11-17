Від 24 лютого росіяни зруйнували лише в Києві понад дві сотні житлових будинків

У режимі тотальної енергетичної економії вчиться жити й столиця. А ще в режимі постійної загрози. Київ росіяни атакували й у вівторок, і сьогодні. Про наслідки цих атак і настрій киян - розповість Яна Танчак.

Дев'ятий місяць повномасштабної війни, російські атаки на столицю стають дедалі жорсткішими.

Дуже тривожно. Деколи виходимо, ходимо в бомбосховище, деколи не ходимо. Переживаємо. - Когда над головой что-то пролетает, то коненчо страшновато. А так отходишь и вроде ничего. - Я на кожну тривогу ховаюсь, в мене грудна дитина з дружиною, ми або в паркінг, або в підвал. Якщо на роботі під час тривоги, то в нас є укриття, спускаємося.

Лише сьогодні над Києвом ППО збила чотири крилаті ракети та п'ять дронів-камікадзе. У понеділок було майже сто ракет! Більше сімдесяти з них "приземлили". Але без жертв не минулося. Загинула літня жінка.

Ми в кімнаті лежали на кроваті, а воно перед балконом прилетіло, і бахнуло. І начало горіти, і начало стекло тріщать. Ми в коридор повиползали і лягли. А в кухні дирка і з тої дирки такі клуби дима в коридор.

Хоч росіяни й заявляють, що цілять по військовим об'єктам, але давайте згадаємо, що ж це за так звані "військові" об'єкти.

26 лютого. Одна з перших атак на Київ. Ці кадри облетіли тоді весь світ. Тоді дивом ніхто не загинув.

Нам удалось спастись, мы были на кухне, повезло. Прямое попадание в квартиру, в зал. У жены со старшим сломаны ноги, младшего увели спасатели, куда-то я его сейчас разыскиваю.

Яна Танчак, кореспондентка:

Російська ракета влучила в 17-18 поверхи. Точніше сказати знесла їх. Пройшло майже дев'ять місяців і попри складні руйнування відновлювальні роботи фактично на фінальній стадії.

Попри незавершені відновлювальні роботи в багатоповерхівці, на нижчих поверхах живуть люди. Тетяна Іванівна приїхала сюди з тимчасово окупованої Нової Каховки до доньки.

Тетяна, жителька будинку:

Я це по телебаченню бачила первый раз, боже думаю, это ж наш дом. Тепло, вода есть, свет есть, дякуем будівельникам, вообще молодцы, я даже сама не думала, что они так зроблять - молодцы!

Яна Танчак, кореспондентка:

Сюди росіяни поцілили двічі. Перший раз - 28 квітня. Як раз в той час, коли в Києві з візитом був генсек ООН. Під час атаки загинула журналістка Віра Гірич. Вдруге сюди ж росіяни влучили - рано вранці 26 червня. Загинув мешканець будинку, ще шестеро людей - серед них дитина - були травмовані.

Будинки не придатні для життя. Їх почали відновлювати.

Андрій, будівельник:

Що ось зараз робите? - Пробиваємо дірки в плиті, в монолітній плиті для того, щоб поставить опорну стійку, щоб дом не зруйнувався, що б не пішли тріщини, тут каналізацію поруйнували, теплотрасу, кабеля вікна багато повибивало, двері, ліфтові поврежденні.

В сусідніх будинках житлового комплексу люди живуть, але кажуть, мешканців значно поменшало.

Якщо дивитись з вимкнених вікон, то, мабуть, десь третина зі всього будинку і в нашому десь також. Ну тут кожного дня, з ранку до вечора все їздить, цементні мішки й так далі, так робота кипить. Надіюся, що у людей буде нормальне житло. Вікна виходять сюди, а вхід з вулиці Татарської зараз перекрито вхід і ми через підземний перехід переходимо на ту сторону і заходимо до своєї квартири, ремонтують, а скільки це займе часу не зрозуміло.

Яна Танчак, кореспондентка:

Атака на столицю 17 жовтня була однією з найтрагічніших. Тоді росія запустила в бік Києва майже тридцять іранських дронів-камікадзе. Один з них влучив в житловий будинок, який знаходиться в центрі столиці - загинули п'ятеро людей.

Цей історичний будинок відновленню не підлягає - пошкодження надто великі. Жителям, які втратили квартири, міська влада запропонувала житло в новобудові, але на лівому березі. Або виплатити компенсацію у розмірі вартості квартири, яка була зруйнована. А на місці будинку - можуть розбити сквер пам'яті. Від 24 лютого росіяни зруйнували лише в Києві понад дві сотні житлових будинків.

На початку літа місцева влада взялася відновлювати 16 найбільш пошкоджених будинків. На це було виділено 800 мільйонів гривень. В деяких ремонтні роботи практично завершені.