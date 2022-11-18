Час у полоні зараховують до страхового стажу - Пенсійний фонд [ Редагувати ]
Українським полоненим зарахують до страхового стажу весь час, впродовж якого вони були позбавлені особистої свободи. Про це повідомляє Пенсійний фонд.
19 листопада, набуває чинності Закон України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей".
Законом встановлено гарантії соціального і правового захисту прав громадян, які побували у російському полоні. Такі громадяни України підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.
Страхові внески за них за весь період позбавлення особистої свободи та протягом шести місяців після звільнення сплачуються в порядку і у терміни, визначені урядом, за рахунок коштів державного бюджету.
Період позбавлення особистої свободи зараховуватиметься до страхового стажу для призначення пенсії за віком, а також до страхового стажу роботи зі шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах.
Нагадаємо, що при призначенні пенсії з інвалідності військовослужбовцю наявність страхового стажу значення не має. Головна умова призначення такої пенсії - настання інвалідності у період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення з неї.
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