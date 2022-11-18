Українським полоненим зарахують до страхового стажу весь час, впродовж якого вони були позбавлені особистої свободи. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

19 листопада, набуває чинності Закон України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей".

Законом встановлено гарантії соціального і правового захисту прав громадян, які побували у російському полоні. Такі громадяни України підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

Страхові внески за них за весь період позбавлення особистої свободи та протягом шести місяців після звільнення сплачуються в порядку і у терміни, визначені урядом, за рахунок коштів державного бюджету.

Період позбавлення особистої свободи зараховуватиметься до страхового стажу для призначення пенсії за віком, а також до страхового стажу роботи зі шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах.

Нагадаємо, що при призначенні пенсії з інвалідності військовослужбовцю наявність страхового стажу значення не має. Головна умова призначення такої пенсії - настання інвалідності у період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення з неї.