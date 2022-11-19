Зараз свої роботи Олена презентує на виставці у Миколаєві.

Величезні витинанки-обереги створює майстриня з Миколаєва. У розпал війни Олена Маркитан знайшла в собі сили перебороти страх і взялася за творчість. Згодом своїми вміннями з народної декоративної творчості стала ділитися з учнями. А днями зібрала роботи воєнного періоду та відкрила виставку.

Лише ножиці та папір. Олена вправно береться вирізати прикраси. Каже - мистецтво витинанки хоч на перший погляд і видається простим, але має історію у кілька століть!

Олена Маркитан - майстриня зі створення витинанок:

Як з'явився папір в доступному вигляді саме янголів, просто декоративними якимось мотивами, янголи прикрашали і на Різдво, і на великі свята прикрашали хати українців.

Витинанки Олена створює вже багато років. Але останні роботи - особливі. Під звуки сирен і вибухів майстриня почала виготовляти паперових янголів.

Олена Маркитан - майстриня зі створення витинанок:

З початком війни я не могла працювати. Я попала за кордон. 2 місяці, коли я розслабилася. Позбулася страху, в мене виникло бажання працювати, нестерпне бажання.

Витинанки - розміром метр на два - на вигляд не складні. Насправді ж створення таких янголів - процес кропіткий.

Олена Маркитан - майстриня зі створення витинанок:

Це багато часу. Якщо безперервно, це 2 тижні. Тиждень на малювання, тиждень на вирізання. Ще й повинна зародитися ідея.

Образи янголів уперше з'явилися у творчості майстрині ще у 2014-му. Тоді це були інтер'єрні ляльки. А зараз в очах жінок-берегинь немов видніється віра у перемогу України.

Олена Маркитан - майстриня зі створення витинанок:

Проблема стояла в країні вже тоді. Був біль, і була надія.

Зараз свої роботи Олена презентує на виставці у Миколаєві. Серед усіх експонатів виділяється витинанка "Дерево життя". Олена переконана: саме цей прадавній символ триєдності світу, шанований нашими пращурами, може додати сил та віри українцям і сьогодні.

Олена Маркитан - майстриня зі створення витинанок:

Там небо, це земля, і оце першоджерело - водна стихія, з чого почалося життя.

Валентина Кривцова - співорганізаторка проєкту:

Подивіться, які вони життєдайні. Адже триптих "Дерево життя" говорить про те, що всесвітнє дерево життя України ніколи не згине. Тому що ми маємо міцне коріння, ми маємо міцну культуру, яка тримається на міцному стовбурі.

Попри те, що Миколаїв зараз під постійними ударами рашистів, майстриня продовжує створювати свої паперові обереги. Вірить - її роботи, що наче піднялися у повний зріст, своїми величезними крилами захищають її рідне місто та всю Україну.