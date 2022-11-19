Війна - лихо ще й екологічне. В Україні отруйними речовинами забруднені понад 180 квадратних кілометрів ґрунтів. Близько 700 тисяч тонн нафтопродуктів згоріли через обстріли. 23 тисячі гектарів лісів випалені ворожими снарядами.

Ці шокуючі цифри оприлюднили у Держекоінспекції. У сюжеті Романа Барашева - лише кілька доказів того, що скрізь, де ступає нога росіянина залишається мертва земля.

Віктор Гавриленко, колишній директор біосферного заповідника "Асканія-Нова" ім. Фальцфейна:

Все це супроводжувалося неймовірним гуркотом. Здригалася земля, обстріли. Потім відбувався проліт літаків на бриючому.

Біосферний заповідник "Асканія Нова". Природна перлина Херсонщини. Останніми роками сюди немов магнітом тягнуло відвідувачів. У 2022-му тут очікували на справжній екотуристичний бум.

Але навесні в заповідник зайшла військова техніка російських окупантів.

Віктор Гавриленко, колишній директор біосферного заповідника "Асканія-Нова" ім. Фальцфейна:

Я чітко знаю, де і що розміщено, перші дві вулиці в "Асканії Новій" знаходяться поряд з екологічним парком - це вулиця Фальцвейна, вулиця Іванова, вони повністю зайняті військами, село Камиш - війська, село Пітомник - війська, село Ільїнка - війська.

Віктор Гавриленко очолював біосферний заповідник понад 30 років! Та коли рашисти стали сунути на його рідний край, Херсон довелося покинути.

Віктор Гавриленко, колишній директор біосферного заповідника "Асканія-Нова" ім. Фальцфейна:

"Асканія" не була безпосередньо зайнята військами досить довго і прапор України біля селищної ради висів до першого липня 2022 року, поки не відбулося захоплення Інституту тваринництва степових районів вже колаборантом, який почав встановлювати там порядки… Я покинув територію у липні.

Як численні докази рашистських злочинів проти всього живого Віктор показує ось ці фрагменти експонатів "рускава міра", що теж знайдені у природоохоронній зоні. Каже, що саме зараз рашисти риють там окопи.

Дмитро Заруба, перший заступник голови Державної екологічної інспекції України:

Ті вирви, які залишаються від вибухів, вони й пошкоджують ґрунти, і засмічують, це велика кількість лісових пожеж, бо ми фіксуємо, що вони впливають на стан атмосферного повітря на стан здоров'я людей. Якщо попадає десь в автобазу, там теж іде горіння паливно-мастильних матеріалів.

Можна згадати - в тому ж Чернігові потрапляння було в торговельний центр, там горіло декілька днів, і ми розуміємо, що в таких торгових центрах безліч хімічних сполук, які при горінні стають вкрай небезпечними.

На цій мапі - тимчасово окуповані природоохоронні об'єкти загальнодержавного значення на півдні України. А це захоплені загарбником заповідні території півдня та сходу. Бронетанкові колони ворогів рухаються територіями, якими раніше навіть туристам не дозволяли прогулюватися.

Загарбники підривають плавзасоби та судна біля пристаней та причалів Дніпра і його притоків. Через це в річці вже тонни мастила та пального! Шкідливі речовини течією несе у дельту Дніпра, в бік заповідної зони Національного природного парку "Нижньодніпровський".

Ярослав Янушевич, голова Херсонської військової адміністрації:

Ці території міжнародними конвенціями визнані природоохоронними, як середовища існування водоплавних птахів. Дії рашистських загарбників, що розташували там свої бронемашини, можуть призвести до знищення річкової флори та фауни, перетворити ці куточки живої природи на мертву землю! небезпечні речовини можуть потрапити навіть до Чорного моря - попереджають захисники довкілля. А це вже екологічна загроза європейського масштабу! Охоронці природи звернулися по допомогу до міжнародних організацій: ООН та ЮНЕСКО!

Віктор Гавриленко, колишній директор біосферного заповідника "Асканія-Нова" ім. Фальцфейна:

Я від них отримав через три місяці відповідь, де повідомлялося, як гарно допомагають зоопаркам України європейські зоопарки, але "Асканія Нова", оскільки вона вже окупована, то вона матиме можливість приєднатися до цих програм після того, як буде деокупована. Звичайно мене це вразило і у певній мірі обурило, що світова спільнота така безпорадна перед агресорами.

Ще у 2014 році, коли росіяни захопили Кутаранську дамбу між Херсонщиною та Автономною республікою Крим, Віктор Гавриленко написав листа охоронцям природи у росії.

Віктор Гавриленко, колишній директор біосферного заповідника "Асканія-Нова" ім. Фальцфейна:

Директору Інституту степу, який мав певні виходи й на міністра оборони росії, шойгу… Написав, що Ваш президент повторює шлях Гітлера, і не справа світових вчених світу дивитися, як розв'язується 3-тя Світова війна.

Відповіді Віктор не отримав. І це ще один доказ того, що "русский мір" - синонім знищення та руйнування. Вітчизняні захисники довкілля вже вивчають досвід війни в Іраку та правові механізми стягнення репарацій з режиму Саддама Хусейна. Аби росія теж відповіла за кожен клаптик пошкодженої української землі, кожну отруєну краплю річкової води, кожен кубометр чорного диму, що здійнявся у чисте українське повітря!

Дмитро Заруба, перший заступник голови Державної екологічної інспекції України: