У День Гідності та Свободи голова Київської міської військової адміністрації генерал-полковник Сергій Попко вшанував пам’ять активістів, які загинули під час Революції Гідності.

Голова КМВА взяв участь у покладанні квітів на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.