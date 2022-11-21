"Вистояли на Майдані - переможемо у війні!": Сергій Попко вшанував пам’ять загиблих учасників Революції Гідності (відео) [ Редагувати ]
У День Гідності та Свободи голова Київської міської військової адміністрації генерал-полковник Сергій Попко вшанував пам’ять активістів, які загинули під час Революції Гідності.
Голова КМВА взяв участь у покладанні квітів на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.
Гідність і Свобода - це не просто слова для українського народу, це духовні цінності українського народу, які українська нація виборювала століттями у боротьбі за свою незалежність. З 2014 року - на Майдані, а зараз, після 24 лютого у такій жорсткій фазі теж продовжує виборювати.
Гасло цього Дня гідності і свободи - "Вистояли на Майдані - переможемо у війні"! Це не просто слова і символізм, це мотивація.
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