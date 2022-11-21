Президент Володимир Зеленський закликав західні країни підтримати заявки України на вступ до НАТО та Євросоюзу. Про це він сказав під час виступу на пленарному засіданні Парламентської асамблеї НАТО у Мадриді.

Хоч Україна поки ще не стала повноправною частиною ЄС і НАТО, я звертаюся до вас від імені народу, який завжди був, є й буде частиною ціннісного простору, до якого належите всі ви. Історія розводила нас по різні боки ідеологічних стін. Але стіни впали, і всі наші з вами цінності збережені.

Глава держави наголосив, що більшість українців і громадян західних держав підтримують європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

Зараз, коли ми захищаємо наші з вами цінності не просто на площах і вулицях, а на полі бою в повномасштабній війні, абсолютно очевидно, наскільки несправедливим і протиприродним було відчуження України від Європи... Всі ви бачите, що нам загрожує. Нам усім! Усім, хто не уявляє свого життя без свободи. Всі ви бачите, який вагомий внесок у захист нашої з вами спільноти робить Україна. Всі ви бачите, наскільки важливо те, що ми з вами реально об’єднались у захисті після 24 лютого. Отже, завдяки цьому ви бачите й те, що Україна має стати повноправним членом ЄС і НАТО. Я закликаю вас підтримати наші заявки на членство в ЄС та Альянсі!

Глава держави закликав країни Альянсу підтримати українську "формулу миру", визнати росію державою-спонсором тероризму, посилювати санкційний тиск на рф і надати Україні більше систем протиповітряної оборони.

Буде правильним, якщо ви у своїх парламентах визнаєте Росію державою - спонсором тероризму, як це зробили парламенти Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії. Буде правильним, якщо ваші країни постійно посилюватимуть санкції проти Росії, яка стала повною протилежністю нашій із вами спільноті та найбільш антиєвропейською силою у світі. Саме постійне посилення санкцій не даватиме змоги державі-терористу адаптуватись і знаходити нові шляхи для забезпечення свого терору. Потрібен новий, дев'ятий санкційний пакет Євросоюзу, нові санкції світу проти Росії за терор - одразу ж після обмеження експортних цін на російські енергоресурси.

Нагадаємо, 21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом.