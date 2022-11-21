Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом [ Редагувати ]
Парламентська асамблея НАТО на сесії у Мадриді визнала росію державою-терористом та закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал для розслідування злочинів російської агресії. Про це повідомив народний депутат, голова постійної делегації України в Асамблеї Єгор Чернєв.
Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво російської федерації. Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн - членів НАТО...
За злочини проти людяності, військові злочини, які не мають терміну давності та за злочин агресії покарання буде невідворотнім.
У резолюції були враховані наступні побажання України:
- збільшення поставок Україні озброєння;
- розробка конкретних кроків щодо вступу України до НАТО;
- створення механізму стягнення репарацій з рф за завдані Україні збитки.
У резолюції був закріплений принцип про те, що НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
Прийняття цієї резолюції - це важливий політичний крок, який відображає настрої у західних парламентських колах, а тому впливає на керівництво країн у прийнятті рішень.
Нагадаємо, 26 жовтня Польща ухвалила резолюцію, яка визнає рф "терористичним режимом". 18 жовтня Естонія оголосила росію країною-спонсором тероризму. 11 серпня таке ж рішення ухвалила Латвія.
10 травня "терористичною державою" росію назвала Литва. 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про визнання політичного режиму в росії "терористичним". 16 жовтня визнав росію державою-терористом парламент Чехії.
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