Парламентська асамблея НАТО на сесії у Мадриді визнала росію державою-терористом та закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал для розслідування злочинів російської агресії. Про це повідомив народний депутат, голова постійної делегації України в Асамблеї Єгор Чернєв.

Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво російської федерації. Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн - членів НАТО... За злочини проти людяності, військові злочини, які не мають терміну давності та за злочин агресії покарання буде невідворотнім.

У резолюції були враховані наступні побажання України:

збільшення поставок Україні озброєння;

розробка конкретних кроків щодо вступу України до НАТО;

створення механізму стягнення репарацій з рф за завдані Україні збитки.

У резолюції був закріплений принцип про те, що НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Прийняття цієї резолюції - це важливий політичний крок, який відображає настрої у західних парламентських колах, а тому впливає на керівництво країн у прийнятті рішень.

Нагадаємо, 26 жовтня Польща ухвалила резолюцію, яка визнає рф "терористичним режимом". 18 жовтня Естонія оголосила росію країною-спонсором тероризму. 11 серпня таке ж рішення ухвалила Латвія.

10 травня "терористичною державою" росію назвала Литва. 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про визнання політичного режиму в росії "терористичним". 16 жовтня визнав росію державою-терористом парламент Чехії.