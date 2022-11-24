На Київщині чоловіку, який 23 листопада під час масованої ракетної атаки стояв на балконі, відірвало голову уламком ракети. Про це повідомив начальник поліції Київщини, генерал Андрій Нєбитов.

Була відома інформація, що летять ракети, що однозначно відбудуться вибухи, але один із загиблих стояв на балконі й уламком йому відірвало голову. Я кажу такі жахливі речі тільки для того, щоб люди розуміли, що коли йде ракетний обстріл, немає місця, де 100% безпечно, безпечно лише в укриттях.

Загалом внаслідок ракетного удару окупантів у Вишгороді 35 постраждалих. 5 людей загинуло, з них 4 чоловіки, одна жінка. Тіла виявляли поліцейські як біля будинку, так і в середині. Пошкоджено 4 будинки та навчальний заклад.

Всього на Київщині внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 8 будинків, постраждала 41 людина.