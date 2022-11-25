А далі у нашому ефірі - історія подружжя із села Шевченкового, на Миколаївщині. Тільки після звільнення Херсона пенсіонери вийшли із підвалу власного будинку. Як жили під постійними обстрілами, коли до позицій росіян було лише кілька кілометрів. І чи планують виїжджати зі зруйнованого села - розкаже Наталя Сінченко.

Леонід, житель села Шевченкове:

Потихоньку выстраиваемся, утепляется. Вікна вже позакривали почти всі. Буржуйку нам поставили учора.

Тепер уже з посмішкою 72-річний Леонід розповідає, як готується до зими. З 24 лютого вони з дружиною жодного разу не покинули домівку.

Леонід, житель села Шевченкове:

А куда нам тікати з дому? - хай вони тікають, ми вдома у себе.

Подружжя Леонід і Любов мешкають у селі Шевченковому, на Миколаївщині. Вони чи не єдині на все село вирішили залишитися. В Шевченкове з перших днів великої війни намагалися увійти окупанти, утім, завдяки військовим та хоробрим місцевим - атаки рашистів було відбито.

Любов, жителька села Шевченкове:

Вони їх тут остановили, а потім їх тут уже у нас в селі не було. Ось всі села розбиті. Кругом були, а у нас рашистів не було. Ото проїхали на трасі. Всі вийшли - добили їх. Вони повз не пробігли. Даже повз не пробігли. Вони добігли, хто скільки міг, їх перехлопали і все. Вони бросали все і техніку бросали.

Та попри це, рашисти безперестанку обстрілювали село з інших позицій, Зруйнувавши все, що тільки можливо. Тож подружжю довелося переселитися у підвал.

Любов, жителька села Шевченкове:

Раніше у мене були і кролі, і качки, і гусі - все було. А зараз, хоч так - немає чим кормить, сіна не запаслись, бо не було як. Це зараз, я вже свободно їздю, мене вдома і не застать, а то ми з підвалу і не виходили - і спали там в подвалі. Ось так вилізеш, поріжеш щось, якоїсь трави, а то і не було як.

Леонід, житель села Шевченкове:

Прильоти як йшли, то тут сталося з усіх щелей. Слышно сразу… минометы, артиллерия, реактивные снаряды - це вообще страшно.. запустять. Та загинуло там рядом дальше, туда женщина, там десь у марте місяці ще. Ранило її. Вона кров'ю істекла. Та багато тут повбивало.

Леонід розповідає: через постійні вибухи майже не було змоги виходити на город. А фермерам загарбники не давали збирати врожай.

Леонід, житель села Шевченкове:

Нє, в цьому году нічого. То у нас помідорки були, морква бурячок. … На полях ніхто нічого. Ні зерно не убирали. Тут фермер один виїхав комбайном, як почався обстріл, ели ноги унес. Поля загорялися, наші тероборонівці їздили тушили постійно, а прибирати і не має можливості, не убирали нічого.

Та люди й самі ледве залишилися живі.

Любов, жителька села Шевченкове:

То вийшли ми, якось трошки менше стали стрілять і ми зайшли в зал і свєт появився, надо ж подивитися, що по телевізору показують. Хотіли хоч трошки лягти, бо у підвалі сиро, холодно і не дуже ляжеш. Я тут на дівані, він на кремлі, і тільки лягли - вистріл. І такий вистріл - він не зразу зірвався, а через хвилину - півтори. Потім як розвиднілось осколки стекла. Осколки дуже гострі були і це щебень, асфальт. Тоді виходимо і все побито і там побито. На другому поверсі все побито, даже стіни відійшли.

Тепер на подвір'ї подружжя чотири вирви, вибиті всі вікна, двері та пошкоджений дах - утім, вони радіють, що живі та у своїй оселі. Підбадьорювати Леоніда та Любов приїжджають волонтери.

Любов, жителька села Шевченкове:

У мене у дворі самая сильная женщина в мире. Ну бачить це одне, а коли у тебе у дворі і така людина - це вже геть друге.

А днями волонтери із Франції подарували родині буржуйку.

Леонід, мешканець села Шевченкове:

Ось нам поставили буржуйку. Француз сказав, що це НАТОвська. Єю грієшся, хорошо грієшся, і це вчора поставили. Один раз пробували, то работає, тепленько.

Клопотів у подружжя тепер вистачає. Адже Любов піклується про стареньку сусідку та доглядає за всіма тваринами, що лишилися поблизу.

Любов, жителька села Шевченкове: