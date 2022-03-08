Польша готова незамедлительно передать США истребители МиГ-29 [ Редактировать ]
Польские власти решили немедленно перевезти свои истребители МиГ-29 на базу американских ВВС в немецком Рамштайне.
Об этом сообщает Portal Gov.pl.
Польша после консультаций правительства и президента решила передать американцам все свои МиГи.
NEW -- #Poland has agreed to deploy *all* of its MiG-29 jets to the U.S. AB at Rammstein, in exchange for "used" U.S. aircraft with equivalent capabilities.— Charles Lister (@Charles_Lister) March 8, 2022
HUGE news for #Ukraine.https://t.co/KYyZ8B24qz pic.twitter.com/pLlrGW2ziL
"В то же время Польша просит США предоставить ей подержанные самолеты с аналогичными эксплуатационными возможностями. Польша готова немедленно согласовать условия покупки этих машин", – говорится в заявлении МИД.
Кроме того, польское правительство призвало других членов НАТО, на вооружении которых есть самолеты МиГ-29, тоже передать их Соединенным Штатам. Скорее всего, потом они будут переданы Украине для противостояния агрессии РФ.
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