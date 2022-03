Польские власти решили немедленно перевезти свои истребители МиГ-29 на базу американских ВВС в немецком Рамштайне.

Об этом сообщает Portal Gov.pl.

Польша после консультаций правительства и президента решила передать американцам все свои МиГи.

NEW -- #Poland has agreed to deploy *all* of its MiG-29 jets to the U.S. AB at Rammstein, in exchange for "used" U.S. aircraft with equivalent capabilities.



HUGE news for #Ukraine.https://t.co/KYyZ8B24qz pic.twitter.com/pLlrGW2ziL