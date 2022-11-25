Через масові ракетні удари рашистів по критичній інфраструктурі українці почали масово використовувати електрогенератори, які при неправильному використанні становлять загрозу для людського життя.

Про дві трагедії, які сталися на Київщині, повідомив голова Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Так, у селі Бобриця сім’я використовувала для освітлення генератор, який знаходився прямо в приміщенні. У результаті отруєння чадним газом загинув голова родини, його дружину медики встигли госпіталізували до лікарні.



Трагічний інцидент трапився і в Гостомелі, де чадним газом отруїлась ціла родина. Спершу стало зле 72-річній бабусі, потім 4-річній онуці. Погіршився стан також у старшої - 12-річної дівчинки та її 48-річного батька.



Правоохоронці закликають не нехтувати інструкцією з експлуатації електрогенераторів і приладів для опалення систем. Також важливо вчасно перевіряти справність газових приладів та вентиляції.

Нагадаємо, США подарували Україні понад 1000 електрогенераторів для лікарень і шкіл.