Замість яскравого світла в операційній - лише кілька налобних ліхтарів.

Українські лікарі продовжують рятувати життя, попри екстримальні умови роботи. Навіть у суцільній темряві та під обстрілами медики з різних куточків України проводять операції і демонструють вищій рівень професійності. За 30 годин тотальної темряви в країні вдалося провести 11 транспплантацій. Більше про подвиги лікарів - у наступному сюжеті.

Замість яскравого світла в операційній - лише кілька налобних ліхтарів. У таких умовах рятують життя лікарі Київського інституту серця. На операційному столі - дитина. Хірурги не зупиняються ні на секунду.

Борис Тодуров, кардіохірург:

Сейчас мы запустим генератор, к сожалению это вопрос нескольких минут, но вот такая ситуация, так что радуйтесь, россияне, сегодня ребенок на столе и во время операции выключился свет полностью, молодцы, очень гуманные люди.

Під час останнього масованого ворожого обстрілу, поки росіяни вкотре нищили нашу інфраструктуру і вбивали українців, лікарі продовжували боротьбу за життя!

Так до Черкас із Запоріжжя у супроводі всеукраїнської повітряної тривоги везли нирки для трансплантації.

Роман Морару-Бурлеску, хірург-онколог, трансплантолог:

Дуже швидко, оперативно і безпечно доїхати до міста Запоріжжя, взяти дві нирочки в Черкаси, дуже сподіваюсь,що вже скоро вони будуть працювати на наших реципієнтів і це дасть змогу позбавитись цих діалізних машин.

У цій операційній, де мішками заставлені вікна, робота тривала за будь-яких умов.

Попри знеструмлення міста і України наші лікарі в Уеркаському онкологічному диспансері не припиняють роботи, дві операційні працюють в плановому режимі.

Загалом за 30 годин без світла в Україні того дня зробили 11 трансплантацій - дві у Черкасах, та аж 9 у Львові.

Два серця, печінка та шість нирок. Щоби транспортувати все це та провести операції в екстремальних умовах блекауту, було задіяно майже сто працівників. І вдалими ці транспплантації стали завдяки злагодженій роботі великої команди, а ще мужності рідних посметного донора.

Хочемо хвилиною мовчання віддати шану людині, в якої будемо вилучати пʼять органів і його рордичам за такий вчинок, шо дозволить врятувати пʼять людських життів.

Без світла продовжували оперувати і у черкаському кардіоцентрі. Тут хоч і сучасне обладнання на акумуляторах, що дають живлення до двох годин, та, щоб запустити генератори, підсвічувати довелося телефоним ліхтариком.

Вадим Голуб, завідувач відділення реанімації Черкаського кардіоцентру:

В цей момент була ненависть до наших ворогів і впевненість в тому, що ми все це переживемо і буде у нас все добре і наша перемога буде за нами.

У день масованого ракетного обстрілу тривала семигодинна операція із встановлення судинного протезу із клапаном. Така операція за відустності світла - унікальний досвід.

Василь Труш, пацієнт лікарні:

Опєшений був - як це так, зробили оце так, ну молодці, врачі молодці.

Лікарі результатом своєї роботи задоволені, а до викликів готові:

Олег Журба, завідувачка відділення серцево-судинної хірургії Черкаського кардіоцентру:

Для екстримальних ситуацій хотілося б кращого, бо в нас є фаховий генератор, який до магістрального газу, з одної сторони він абсолютно безшумний і може працювати дуже довго, поки буде газ. Нам потрібен ще один дізєльний генератор, бо в нас працює не все - тідьки операційна, реанімація.

Медики роблять усе можливе, щоб і за відсутності світла можна було продовжувати роботу.