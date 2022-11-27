Служба безпеки України проводить "безпекові та перевірочні заходи" у Івано-Франківській єпархії УПЦ (МП). Про це повідомляє обласне управління СБУ.

Служба безпеки України проводить обшуки спільно з Нацполіцією та Нацгвардією.

Враховуючи збройну агресію рф, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

Правоохоронці за безпосередньої участі представників церкви проводять огляд території та приміщень єпархії для виявлення заборонених до обігу предметів та здійснюють перевірку осіб на території єпархії щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державі.

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для:

перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку "руского міра";

недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо;

убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

"Суспільне" повідомляє, що перевірки проводяться у храмі Різдва Христового.

Нагадаємо, 31 жовтня СБУ обшукала керівництво УПЦ МП у Кіровоградській області. 22 листопада СБУ проводила контррозвідувальні заходи в Києво-Печерській лаврі.

22 листопада спецслужба проводила контррозвідувальні заходи на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині.