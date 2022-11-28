Фінляндія готова прийняти взимку понад 10 тис. українців, які рятуються від війни. Про це повідомив гендиректор Міграційної служби Фінляндії (Migri) Ілкка Хаахтела, передає Yle.

Очікується, що кількість біженців з України зросте взимку, оскільки росія тероризує населення ракетними ударами по енергосистемі країни.

У разі потреби фінська влада може швидко організувати додаткові місця для біженців з України. Восени Migri провело тендер на відкриття нових центрів розміщення біженців.

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За словами глави МЗС Фінляндії Пекки Хаавісто, який сьогодні відвідує Київ, на сьогодні його країна вже дала прихисток 44 тис. українців.

За даними управління ООН у справах біженців на 22 листопада, з початку російського вторгнення в Україну до країн Європи прибуло понад 7,8 млн українців. До ТОП-5 країн, куди найчастіше їдуть українці, увійшли росія (2,8 млн), Польща (1,5 млн), Німеччина (1 млн), Чехія (462 тис.) та Італія (173 тис.).

В Єврокомісії вважають, що українські біженці залишаться в Європі на "довгі роки".