Фінляндія готова прихистити взимку ще 10 тисяч українців [ Редагувати ]
Фінляндія готова прийняти взимку понад 10 тис. українців, які рятуються від війни. Про це повідомив гендиректор Міграційної служби Фінляндії (Migri) Ілкка Хаахтела, передає Yle.
Очікується, що кількість біженців з України зросте взимку, оскільки росія тероризує населення ракетними ударами по енергосистемі країни.
У разі потреби фінська влада може швидко організувати додаткові місця для біженців з України. Восени Migri провело тендер на відкриття нових центрів розміщення біженців.
За словами глави МЗС Фінляндії Пекки Хаавісто, який сьогодні відвідує Київ, на сьогодні його країна вже дала прихисток 44 тис. українців.
За даними управління ООН у справах біженців на 22 листопада, з початку російського вторгнення в Україну до країн Європи прибуло понад 7,8 млн українців. До ТОП-5 країн, куди найчастіше їдуть українці, увійшли росія (2,8 млн), Польща (1,5 млн), Німеччина (1 млн), Чехія (462 тис.) та Італія (173 тис.).
В Єврокомісії вважають, що українські біженці залишаться в Європі на "довгі роки".
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