"Мир буде тоді, коли ми знищимо російську армію в Україні і вийдемо на кордони 1991 року" - Єрмак

Україна не погодиться на переговори про мир на інших умовах, окрім виведення військ з України та повернення до кордонів 1991 року. Про це у своєму Telegram заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак