До Києва прибули глави МЗС семи країн-союзниць України [ Редагувати ]
До Києва прибули з візитом міністри закордонних справ семи країн-союзниць України: Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії.
Спільне фото "дипломатичного десанту" на залізничному вокзалі в Києві виклав глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.
Ми, міністри закордонних справ, перебуваємо сьогодні у Києві у повній солідарності з Україною. Попри бомбові дощі та варварську жорстокість Росії, Україна переможе!
Основними темами нашої зустрічі були зброя, фінанси та санкції проти агресора, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
У 9-му санкційному пакеті розраховуємо на повноцінне відключення російських банків від SWIFT та заборону в’їзду в ЄС громадян держави-терориста. Значну увагу також приділили енергетичній сфері й обстрілам росією нашої критичної інфраструктури.
Нагадаємо, Рада ЄС додала обхід санкцій до списку злочинів Євросоюзу.
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