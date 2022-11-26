Українські біженці залишаться в Європі на "довгі роки" - Єврокомісія [ Редагувати ]
Біженці з України залишаться в країнах Європи "на довгі роки" після закінчення війни з російськими окупантами. Про це заявила віцепрезидентка Єврокомісії Дубравка Шуїца в інтерв'ю RND. Вона закликала народи Європи не послаблювати підтримку українців.
Ключова проблема полягає в тому, що ці сім'ї думають, що повернуться додому наступного дня після війни. Але вони ще не повернуться додому. Їхні школи зруйновані, їхні будинки зруйновані, їхні робочі місця втрачені. Мушу сказати це відверто, я сама пережила війну в Хорватії в колишній Югославії.
Віцепрезидентка Єврокомісії закликала владу європейських країн продовжувати надавати підтримку українцям.
Ми не повинні проявляти ознаки втоми, це не вихід. Ми повинні зробити все можливе - на рівні Європейського Союзу, а також на рівні держав-членів, таких як Німеччина, - щоб допомогти українським дітям, які втекли, почуватися як вдома.
За даними управління ООН у справах біженців на 22 листопада, з початку російського вторгнення в Україну до країн Європи прибуло понад 7,8 млн українців. До ТОП-5 країн, куди найчастіше їдуть українці, увійшли росія (2,8 млн), Польща (1,5 млн), Німеччина (1 млн), Чехія (462 тис.) та Італія (173 тис.).
по темі
У зв'язку з війною багато українців ще й досі не можуть повернутися додому та вимушені будувати життя у Європі
В Європі за даними на 30 вересня кількість біженці з України досягла 4 млн 183,84 тис
Уряд Болгарії у середу, 16 листопада, ухвалив рішення продовжити програму розміщення українських біженців на території країни до 24 лютого 2023 року. Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду
Українці, які отримали тимчасовий захист у Польщі, можуть виїжджати із країни до 30 днів
Російські загарбники будуть відповідати за історичний злочин Голодомору 1932-1933 років та нинішні воєнні злочини. Про це заявив президент Володимир Зеленський, який вшанував пам'ять українців, які загинули через геноцид