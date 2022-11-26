Біженці з України залишаться в країнах Європи "на довгі роки" після закінчення війни з російськими окупантами. Про це заявила віцепрезидентка Єврокомісії Дубравка Шуїца в інтерв'ю RND. Вона закликала народи Європи не послаблювати підтримку українців.

Ключова проблема полягає в тому, що ці сім'ї думають, що повернуться додому наступного дня після війни. Але вони ще не повернуться додому. Їхні школи зруйновані, їхні будинки зруйновані, їхні робочі місця втрачені. Мушу сказати це відверто, я сама пережила війну в Хорватії в колишній Югославії.

Віцепрезидентка Єврокомісії закликала владу європейських країн продовжувати надавати підтримку українцям.

Ми не повинні проявляти ознаки втоми, це не вихід. Ми повинні зробити все можливе - на рівні Європейського Союзу, а також на рівні держав-членів, таких як Німеччина, - щоб допомогти українським дітям, які втекли, почуватися як вдома.

За даними управління ООН у справах біженців на 22 листопада, з початку російського вторгнення в Україну до країн Європи прибуло понад 7,8 млн українців. До ТОП-5 країн, куди найчастіше їдуть українці, увійшли росія (2,8 млн), Польща (1,5 млн), Німеччина (1 млн), Чехія (462 тис.) та Італія (173 тис.).