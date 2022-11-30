На Рівненщині зводять модульне містечко для переселенців. Це перший житловий квартал, який облаштовують коштом держави та місцевих бюджетів. Вартує він більше п'ятнадцяти мільйонів гривень. Кожен такий дім - зроблений "під ключ". У ньому є все необхідне для життя - меблі та техніка.

От лише проєктувалося містечко ще до того, як росіяни почали розбивати нашу енергосистему. Тому там усі прилади - на електриці. Чи вдасться цієї зими заселити людей - дізнавалися наші кореспонденти.

У цьому цеху на заводі неподалік Рівного кипить робота. Тут виготовляють мобільні будиночки. Працюють за європейськими технологіями, але з місцевих матеріалів.

Олександр Іванов, зварювальник:

Метал закупляємо листовий. У Рівному нам це гнуть, по нашим кресленням гнуть, ріжуть, потім привозиться сюди в цех. Далі збираємо, варимо. Хлопці утепляють. Якщо в Європі будинки йдуть утеплення 50 міліметрів, то в нас вже сто міліметрів. В нас клімат більш суворий.

Звідси будинки везуть за сотню кілометрів - у місто Радивилів. Там почали зводити перше на Рівненщині модульне містечко.

Дана ділянка знаходиться на окраїні міста Радивилів. Ділянка раніше була передбачена для будівництва багатоквартирних житлових будинків.

Зараз тут облаштовують територію: копають траншею під каналізацію та водогін. А ще влітку на цій ділянці місцеві жителі садили невеличкі городи.

Марія, жителька міста Радивилів:

Я не проти, о, я кажу я – "за" і хай живуть. З того огорода скільки я там можу жити з него, а їм потрібно жити. Де мають? Місця не мають - потрібно построїти ті доміки, щоб вони жили тут.

Тут розташують цілий житловий квартал з мобільних будинків. Кожен дім приїжджає з усім необхідним - з технікою та меблями. Така собі міні-квартира.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Компактна кухня-вітальня. Поруч повноцінний санвузол. А там - невеличка спальня. Ось так зсередини виглядає мобільний будиночок.

Будинок взагалі 25 квадратних метрів. У вітальні розташований розкладний диван. Ми його самі виготовляємо. Тут знаходиться спальня - ліжко з матрасом, шафа для речей.

Виготовляти мобільні будинки на Рівненщині взялося релоковане підприємство. До війни воно у Харкові займалося промисловою теплоізоляцією. Тепер - майструють ось таке тимчасове житло.

Станіслав Юрченко, директор компанії:

На час війни ми працювали у Волчанську, в Херсоні - з'їхали. Там залишилося обладнання, матеріали. Людей вивезли з цих міст. З Харкова переїхали до Рівного і в Рівному розпочали виробляти модульні будинки, тому що розуміємо, що це дуже актуально на цей час.

Кожен з будиночків розрахований на родину з чотирьох людей. У такому домі можна буде пережити зиму, запевняють розробники.

Це двохкіловатний обігрівач. В кожній кімнаті такий стоїть. Цього буде повністю достатньо, щоб комфортно в ньому проживати. Так буде зроблена ще теплова завіса на вході в будинок.

Та будинки проектували ще до того, як ворог почав бити по нашій енергосистемі. Відтак, тут усі прилади зможуть працювати, лише якщо буде електроенергія. Тепер виробники мізкують, як зробити його повністю автономним.

Станіслав Юрченко, директор компанії:

Це треба ставити генератор для кожного будинку, потім ми розглядаєм ще додатково може бути опалення - ставити піч спеціальну ну на дровах там. Це теж актуальне зараз питання і там є місце для встановлення такого обладнання.

Монтаж модульного містечка проходить у рамках пілотного проєкту із забезпечення переселенців житлом. З рівненського обласного бюджету на це виділили трохи більше одинадцяти мільйонів гривень. Привести ділянку до ладу та підключити воду, каналізацію та світло має місцева громада.

Віктор Ісюк, перший заступник міського голови Радивилова:

Це десь нам обійдеться так прораховували біля 4 мільйонів гривень. Маємо ми ці кошти, вже передбачили по сесії. Ми, якщо взяти по нашій області, то ми саме дальше від білоруського кордону.

Встановлюють містечко в найбільш густозаселеному переселенцями районі області.

Всеволод Пекарський, начальник Дубенської районної військової адміністрації:

Порядка чотири тисячі перебувають на теренах Дубенського району. Є хороша інфраструктура медична, освітні заклади присутні позашкілля і плюс на теренах Радивилівської громади в радіусі до десяти кілометрів є потужні підприємства, які можуть забезпечити працевлаштування.

Квартал з дванадцяти будиночків планують завершити до кінця року. У них поселять до пів сотні людей.