У метро Києва облаштували точки з USB-зарядками для смартфонів [ Редагувати ]
На 19 станціях столичного метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками, де доступна можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Знаходяться USB-зарядки на платформах станцій, зокрема:
Червоної лінії:
- "Академмістечко"
- "Житомирська"
- "Нивки"
- "Берестейська"
Синьої лінії:
- "Теремки"
- "Іподром"
- "Виставковий центр"
- "Васильківська"
- "Голосіївська"
- "Деміївська"
- "Тараса Шевченка"
- "Почайна"
- "Мінська"
- "Героїв Дніпра"
Зеленої лінії:
- "Бориспільська"
- "Харківська"
- "Позняки"
- "Осокорки"
- "Видубичі"
Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен.
Нагадаємо, що кияни просять розмістити у метро безкоштовний шкидкісний Wi-Fi.
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