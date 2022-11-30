На 19 станціях столичного метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками, де доступна можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.



Знаходяться USB-зарядки на платформах станцій, зокрема:

Червоної лінії:

"Академмістечко"

"Житомирська"

"Нивки"

"Берестейська"

Синьої лінії:

"Теремки"

"Іподром"

"Виставковий центр"

"Васильківська"

"Голосіївська"

"Деміївська"

"Тараса Шевченка"

"Почайна"

"Мінська"

"Героїв Дніпра"

Зеленої лінії:

"Бориспільська"

"Харківська"

"Позняки"

"Осокорки"

"Видубичі"

Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен.

Нагадаємо, що кияни просять розмістити у метро безкоштовний шкидкісний Wi-Fi.