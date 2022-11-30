У разі нових блекаутів української енергосистеми "Укрзалізниця" не скасовуватиме пасажирські поїзди. Про це заявив голова правління компанії Олександр Камишін, повідомляє "Інтерфакс".

Ми не скасовуємо жодного поїзда і ми їдемо. Всі наші вокзали освітлені, на всіх вокзалах є тепло, зв'язок та електроенергія. Так працюватимемо і далі.

Затримки поїздів - це неминучий наслідок будь-якого блекауту.

Але ми їдемо, не скасовуємо жодного поїзда, продовжуємо їхати.

Блекаут в енергосистемі України, спричинений ракетним ударом рашистів 23 листопада, наступного дня призвів до падіння показника дотримання графіка до 37%, однак усі пасажири благополучно прибули на станції призначення.

За даними "Укрзалізниці", зі 101 поїзда із запізненням вирушили 46, а прибули із затримкою 64.