Укрзалізниця не скасовуватиме поїзди у разі блекаутів [ Редагувати ]
У разі нових блекаутів української енергосистеми "Укрзалізниця" не скасовуватиме пасажирські поїзди. Про це заявив голова правління компанії Олександр Камишін, повідомляє "Інтерфакс".
Ми не скасовуємо жодного поїзда і ми їдемо. Всі наші вокзали освітлені, на всіх вокзалах є тепло, зв'язок та електроенергія. Так працюватимемо і далі.
Затримки поїздів - це неминучий наслідок будь-якого блекауту.
Але ми їдемо, не скасовуємо жодного поїзда, продовжуємо їхати.
Блекаут в енергосистемі України, спричинений ракетним ударом рашистів 23 листопада, наступного дня призвів до падіння показника дотримання графіка до 37%, однак усі пасажири благополучно прибули на станції призначення.
За даними "Укрзалізниці", зі 101 поїзда із запізненням вирушили 46, а прибули із затримкою 64.
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