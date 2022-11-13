Найближчим часом до звільненого Херсона запустять пасажирський потяг. Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин.

Ми мали добратись до Херсону. Оцінити пошкодження, скоординуватись з ЗСУ та владою, організувати команду для найскорішого повернення залізничного сполучення до Херсону.



Розмінування йде швидко, але все ж займає час. Пошкоджену колію та розбиті вагони пофіксимо швидко.



Вокзал на місці. Люди чекають. Значить скоро буде поїзд до Херсона.

Українські війська увійшли до Херсона 11 листопада. Першими до міста прибули спецпідрозділи, зараз там триває розмінування, зачистка від окупантів, відновлення електропостачання.

Нагадаємо, 6 листопада між Києвом і Кишиневом вперше за 20 років запустили пасажирський поїзд.