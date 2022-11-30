Миколаївці готуються жити в умовах нових викликів. Зрештою, як і всі українці. Запасаються ліхтариками, купують дизель-генератори, гуртуються з сусідами. Після масштабної атаки 23 листопада миколаївці залишилися без світла - хто на добу, хто на кілька. На певний час зник зв'язок та опалення. Тому наступне подібне випробування містяни прагнуть зустріти у всеозброєнні.

Від'єднується дріт, пускається у вікно, там підключається до мережі.

Катерина живе у приватному секторі Миколаєва. Каже, генератор купили ще до війни - про всяк випадок. Тепер радіють. Коли по місту зникла електрика, в їхній оселі проблем не відчули.

Катерина Осипова - жителька Миколаєва:

Холодильник добу держить, а тоді розмерзають. Там запаси. І ми вмикаємо на годину-дві підтягуємо холодильники. В цей момент, як генератор робить, ми ще телефони включаємо на підзарядку. Трохи ми вмикаємо телевізор, якісь новини подивимся.

Сусіди привезли пальне для генератора. Натомість родина тепер допомагає і їм.

Катерина Осипова - жителька Миколаєва:

Я в фейсбуці написала, у нас є група в фейсбуці. Я написала, кому треба - приходьте. Краще, щоб воно не згодилося, але чекаємо.

Андрій Миколайович - житель Миколаєва:

Проблем немає. Піду до Катерини, заряджу телефон. Морозильна камера в мене витримує 3 доби, це вже перевірено. Так що особих проблем нема. Хлопцям в траншеях набагато гірше, ніж нам без світла.

Великий запас води, бо ж без електрики її було ніде набрати, заряджені павербанки та настільні ігри - так підготувался до відключень світла родина Інни.

Інна Тимченко - жителька Миколаєва:

Ми навчилися розмовляти, грати. Ну, як навчилися. Здається, це звичайні речі. Але сучасний світ він такий. Батьки і діти часто сидять в телефонах. А це нам дозволило перейти на формат, як в моєму дитинстві.

Свою викладацьку роботу у виші Інна вже також підлаштувала під нові реалії. Дистанційне навчання її студенти продовжують навіть, коли тимчасово нема світла або інтернету.

Інна Тимченко - жителька Миколаєва:

Працюємо в асинхронному режимі. Я записую ще аудіопояснення до лекцій, до практичних, бо часто інтернет не тягне відео, а аудіо нормально тягне.

Наразі магазини та підприємства Миколаєва працюють, знов почали жителям міста розвозити питну воду. А от відновити рух електротранспорту змогли лише напередодні. Повернути в парк вагони 23 листопада було важко.

Юрій Сметана - директор КП "Миколаївелектротранс":

Тролейбусом було трохи простіше, тому що вони на асфальтній дорозі, їх цепляв трактор і віз в парк, то трамваї ми затягнули в парк лише ті, де колія суміжна з проїжджою частиною. А ті, що були на зелених зонах, вони ночували там.

Після безпрецедентної атаки 23 листопада відновити живлення вдалося завдяки титанічним зусиллям енергетиків. Але досі є страшенний дефіцит електроенергії, пояснюють в Миколаївобленерго.

Вадим Данилків, в.о. генерального директора АТ "Миколаївобленерго":

На жаль, вимушені екстрено виключати, щоб врятувати систему і не допустити ще одного блекауту наших споживачів. І, на жаль, графіки погодинних відключень на сьогодні не працюють. Всі енергетики працюють, але стаються аварії, повторно відключаються якісь блоки.

На випадок нових масових відключень в Миколаєві вже відкрили нові пункти незламності. Вони також працюють і як пункти обігріву.

Артем Вагін - пресофіцер ГУ ДСНС України у Миколаївській області:

У місті Миколаєві та області розгорнуто роботу 33 пунктів незламності, з яких 8 мобільних та 25 стаціонарних на базі пожежно-рятувальних частин. Дані пункти користуються великою популярністю, працюють у цілодобовому режимі, і їх вже відвідала велика кількість людей.

Нових стабілізаційних відключень не минути. Але і тим, у кого зараз світло є, наполегливо радять економити. Енергетики працюють і готуються до будь-яких сценаріїв в країні.