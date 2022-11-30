Чи не найтяжча військова обстановка - район Авдіївки на Донеччині. Але місцеві жителі не поспішають з евакуацією. У місті досі залишаються діти. Про одну з евакуаційних операцій поліції з цього небезпечного регіону - в нашому сюжеті.

Це отак ви вирішили пожити, да? - Да, ну вот это впятером тут, в одной комнате.

В тісняві та в холоді - реалії, в яких через ворожі дії змушена була жити ця родина з двох пенсіонерів, двох дітей та їхнього хворого батька - в Авдіївці.

Думали, буржуйку привезут, как-то перебьемся, а оно уже 2 градуса тепла - это уже для них и для больных тяжело.

Коли про це дізналися поліцейські, просто не могли залишити родину один на один з бідою. Тим паче, що росіяни і далі регулярно обстрілюють населений пункт.

Роман Процик, начальник відділення поліції Покровського РУП:

Касетні боєприпаси, снаряди, арта, танчик навіть обстрілює. Ось. Бувають дні, коли інтенсивність обстрілів низька. Там зранку якийсь обстріл, по обіді.

Дідусь дітей - також хворіє. Тож до евакуаційної місії долучилися й волонтери.

Поліцейські кажуть: 11-річний Влад та 12-річна Вероніка не хотіли їхати без домашніх улюбленців - двох собак і голубів. Тож вирішили забрати і їх.

Это моя родня. Мы его завели, мы и должны за ним ухаживать.

Вся родина вже в безпеці. А правоохоронці вкотре закликають людей залишати населені пункти, які ворог нещадно обстрілює. Евакуація - рятує життя.