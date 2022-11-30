У місті Авдіївці, на Донеччині, досі залишаються діти: як проходить евакуація [ Редагувати ]
Чи не найтяжча військова обстановка - район Авдіївки на Донеччині. Але місцеві жителі не поспішають з евакуацією. У місті досі залишаються діти. Про одну з евакуаційних операцій поліції з цього небезпечного регіону - в нашому сюжеті.
Це отак ви вирішили пожити, да? - Да, ну вот это впятером тут, в одной комнате.
В тісняві та в холоді - реалії, в яких через ворожі дії змушена була жити ця родина з двох пенсіонерів, двох дітей та їхнього хворого батька - в Авдіївці.
Думали, буржуйку привезут, как-то перебьемся, а оно уже 2 градуса тепла - это уже для них и для больных тяжело.
Коли про це дізналися поліцейські, просто не могли залишити родину один на один з бідою. Тим паче, що росіяни і далі регулярно обстрілюють населений пункт.
Роман Процик, начальник відділення поліції Покровського РУП:
Касетні боєприпаси, снаряди, арта, танчик навіть обстрілює. Ось. Бувають дні, коли інтенсивність обстрілів низька. Там зранку якийсь обстріл, по обіді.
Дідусь дітей - також хворіє. Тож до евакуаційної місії долучилися й волонтери.
Поліцейські кажуть: 11-річний Влад та 12-річна Вероніка не хотіли їхати без домашніх улюбленців - двох собак і голубів. Тож вирішили забрати і їх.
Это моя родня. Мы его завели, мы и должны за ним ухаживать.
Вся родина вже в безпеці. А правоохоронці вкотре закликають людей залишати населені пункти, які ворог нещадно обстрілює. Евакуація - рятує життя.
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Поліцейські та волонтери досить часто, ризикуючи життям, просто під час ворожих обстрілів дістають місцевих з темних підвалів. Аби відвезти їх подалі від зони бойових дій.
В оселях уже світяться вікна. Людям, які ще на початку осені варили собі їжу у дворі на вогнищах, дали газ і подекуди навіть опалення.
За добу ворог обстріляв 12 населених пунктів. Є загиблі і поранені мирні жителі. Під постійним вогнем і Бахмут. Наш воєнкор Руслан Смєщук був на передовій.
Поет, письменник, музикант та волонтер народився і жив до переїзду у Харків у найсхіднішому місті України. Після окупації Старобільська росіянами, там знищили мурали та всі написи та малюнки, створені творчою молоддю.
Все довкола напівзруйноване, люди нажахані. Такою Снігурівку побачили наші військові після російських окупантів.