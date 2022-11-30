Катерино, прощавай. Сьогодні - вирішальний день. Депутати міськради вирішили, що памʼятнику російській цариці в центрі Одеси - не місце. Суперечки щодо монументу тривали п'ятнадцять років, відколи він зʼявився в Одесі. А з початку великого вторгнення - вони загострилися до краю! Про майбутню долю Катерини - дивіться далі.

Вона знищувала українську культуру, козацтво, ліквідувала Запорізьку Січ, а твердження, що нібито заснувала Одесу - не відповідає дійсності! Так про Катерину Другу говорить чимало одеситів. Вже багато років вони вимагають прибрати пам'ятник імператриці з центру міста. Мовляв, з огляду на інформаційну війну, яку веде ворог - монумент - це його зброя.

Владислав Балінський, громадській активст:

Этот этап вот нынешней войны - фактически он проходил тогда: сейчас просто он обрёл такие масштабы фашизма, масштабы геноцида против Украины и против украинской нации - поэтому мы, естественно, за то, чтобы такие памятники, такие топонимы они не были в Одессе.

Водночас серед одеситів є і ті, хто іншої думки... Мовляв, пам'ятник чіпати не треба, бо він має культурно-історичне значення. Щоб з'ясувати, кого більше: прихильників демонтажу чи противників - одеська влада провела онлайн-опитування. Понад сімдесят відсотків людей висловилися за демонтаж. І ось сьогодні, спираючись на громадське голосування, на сесії міськради голосували вже депутати: так передбачено процедурою. Результат - пам'ятник Катерині Другій, який був встановлений у центрі Одеси у дві тисячі сьомому році - приберуть.

Геннадій Труханов, міський голова Одеси:

І це не буде акт вандалізму. Ми європейська країна, яка пропонує цивілізований підхід до своєї історії. Ми пропонуємо свою історію переосмислювати. А для цього пропонується створити парк радянського та імперського минулого, куди і перемістити усі пов'язані із цим минулим пам'ятники.

Щоправда, рішення ухвалили з поправкою. Спочатку планувалось, що до того, як пам'ятник перевезуть до тематичного парку, він буде зберігатися на складі комунального підприємства. Але депутати запропонували віддати скульптурну композицію до Одеського художнього музею. Щоб тамтешні фахівці могли проводити лекції та дискусії щодо колоніального минулого.

Олександра Ковальчук, депутатка Одеської міськради:

Для того, щоб ми мали можливість про це розмовляти, і ми вже знаємо, як говорити про це, як говорити про цю спадщину, про деколонізаційні процеси, і я вважаю, що це буде дуже влучним рішенням для нашого міста.

Як швидко проведуть демонтаж - поки невідомо: наразі пам'ятник закритий фанерним саркофагом. Водночас почалися дискусії: що саме може з'явитися на цьому місці. Хтось підтримує ідею фотнтану, а хтось пропонує вшанувати теперішніх героїв.

Ірина Придачина, переселенка з Херсона:

Моя думка, що на сьогоднішній день у нас дуже багато людей, які заслуговують на те, щоби бути на цьому місці. І це можуть бути герої - наші хлопці, які захищали Батьківщину, які захищали південь, наприклад.

До речі, сьогодні на сесії вирішалися доля ще одного монумента - пам'ятника Олександру Суворову в одному зі спальних районів міста. Його також демонтують та тимчасово перенесуть до художнього музею, а вже потім - поставлять у парку десь біля Катерини....