Наші захисники кажуть - уже звикли до того, що ворог веде нечесну та брудну війну.

Південний напрямок військові експерти називають не лише одним з найгарячіших, але й найбільш перспективним для Збройних сил України. Герої нашого наступного сюжету - екіпаж Самохідної артилерійської установки "Акація" працює саме на цьому напрямку. І вже більш як 8 місяців збільшує щоденну статистику втрат росіян.

5-10 хвилин підготовки - і "Акація", за будь-якої пори року, вже квітне на полі бою, жартують наші захисники. А якщо серйозно, отримавши координати потенційної цілі від аеророзвідки, нашим артилеристам і справді потрібно всього кілька хвилин, аби навести зброю та розпочати стрільбу по ворожій техніці.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Були в нас і два С-300, і також знешкодили гради, танки.

По суті, будь-яка броньована техніка, а ще ворожі бліндажі та окопи найчастіше стають мішенню артилеристів - каже командир відділення Сергій. Саме він приймає координати від розвідки, відповідає за обрання найзручнішого місця для стрільби й наведення бойової машини. Боєць каже - за день доводиться змінювати позиції по 5-6 разів. Втім це аж ніяк не демотивує хлопців.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Я сам мобілізований із Херсону, для мене це була радість. Росія почала цю війну, а ми її закінчимо. Інакше ніяк.

Калібр - 152 міліметри, ефективна дальність стрільби - до 20-ти кілометрів. Для знищення противника перевірена часом "Акація" - цілком ефективна установка, розповідає командир гармати.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:

Радянська система, але на даний час вона виконує свої завдання на відмінно, неприхотлива в експлуатації. Стріляє осколочно-фугасними снарядами, шрапнельними снарядами, працювати з нею доволі легко, дуже бистро навчитися цьому ремеслу.

Для ефективної роботи потрібно, щоб кожен член екіпажу знав свою роботу.

Швидкість і фізична витримка - ось що і справді важливо для заряджаючого машини, каже Віталій.

Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:

Були команди 10 швидкими, допустім, треба дуже бистро вистріляти, подати снаряди, ну тяжко, такий мокрий весь був, але що зробиш. Бувало так, що бистро перезаряджати, закладку пополняти, така робота на швидкість, тяжкувато, бо снаряди 43 кг в середньому.

Наші захисники кажуть - уже звикли до того, що ворог веде нечесну та брудну війну. Полишивши Херсон, росіяни стали безжально обстрілювати місто та села поблизу.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони тільки відійшли, зайняли рубежі свої і почали знову брати працювати по нашій стороні. Просто б'ють по селам і байдуже, - є там населення, чи ні.

Саме тому наші "боги війни", як часто називають артилеристів, за будь-якої погоди, попри майже постійну втому - продовжують виконувати бойові задачі. Адже розуміють - що більше ворожих цілей вони знищать, то спокійніше буде на південному напрямку.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України: