Містянам нагадували - свята вже зовсім скоро, тож час загадувати бажання.

Одягли червоні костюми, вбрали капелюхи, розчесали бороди - і рушили Ужгородом. В місті пройшов парад Миколайчиків. А ще відбувся благодійний ярмарок, де частували смачним і заробляли кошти для ЗСУ. Чи вдалося подарувати диво у нелегкий для України час - дивіться далі.

Поки Уляна одягалася, на площу Фенцика в Ужгороді прийшло ще кілька десятків юних Миколайчиків. Зібралися до купи, і пустилися у танець.

Так ужгородські Миколайчики розминаються перед щорічним парадом. Нині всі у тематичних костюмах, вишикувалися і з піснею рушили Ужгородом.

Марія – Миколайчик:

Зрозуміло, що цього року свято не зовсім як щоріч, але в цілому можна побачити, емоції можна побачити на задньому фоні.

Дорогою зупинялися, водили хороводи. Головна місія Миколайчиків...

Емма – Миколайчик:

Люди якісь сумні ходять, тому ми просто трошки хочемо піднімати людям настрій, це як обовʼязок наш.

Назар – Миколайчик:

Я бажаю людям всього найкращого, щоб вони мали все, що хотіли, і щоб у цей час складний, щоб він закінчився.

Містянам нагадували - свята вже зовсім скоро, тож час загадувати бажання. Перехожі марш чудотворців зустрічали радісно. Фотографували. І загадували бажання.

Ніна - переселенка з Херсона:

Звісно я хочу мира для людей, дітей, щоб кожна мати дочекалася сина і була цілісна наша Україна.

Йшли і закликали всіх приходити на площу Фенцика. Тут Миколайчики розгорнули благодійний ярмарок. Принесли і смаколики, і різноманітні вироби …

Ірина – волонтерка:

Ми зараз збираємо всі іменно на сітки, щоб ми закупили і плели ось такі чугайстери зара білі плетемо, сітки білі,збирають і на генератори, бо треба обігрватися і робимо окопні свічки.

Щороку кінцевою зупинкою параду Миколайчиків була дитяча лікарня. Нині ж з повними мішками подарунків та з малюнками вони вирішили піти у госпіталь до бійців.

Юлія – волонтерка:

Які Миколайчики без подарунків. Ми вирішили доєднатися організацією до подарунків. Для наших захисників, які перебувають в Ужгороді, які тут лікуються .. і михочемо, щоб у них це все минуло швидше. І діти радо відгукнулися і принесли безліч смаколиків, у нас два мішки, велетенські мішки подарунків.

Ужгородські Миколайчики радять українцям загадати святкове бажання, вірити в чудо і воно обов'язково збудеться.