В Ужгороді пройшов парад Миколайчиків [ Редагувати ]
Одягли червоні костюми, вбрали капелюхи, розчесали бороди - і рушили Ужгородом. В місті пройшов парад Миколайчиків. А ще відбувся благодійний ярмарок, де частували смачним і заробляли кошти для ЗСУ. Чи вдалося подарувати диво у нелегкий для України час - дивіться далі.
Поки Уляна одягалася, на площу Фенцика в Ужгороді прийшло ще кілька десятків юних Миколайчиків. Зібралися до купи, і пустилися у танець.
Так ужгородські Миколайчики розминаються перед щорічним парадом. Нині всі у тематичних костюмах, вишикувалися і з піснею рушили Ужгородом.
Марія – Миколайчик:
Зрозуміло, що цього року свято не зовсім як щоріч, але в цілому можна побачити, емоції можна побачити на задньому фоні.
Дорогою зупинялися, водили хороводи. Головна місія Миколайчиків...
Емма – Миколайчик:
Люди якісь сумні ходять, тому ми просто трошки хочемо піднімати людям настрій, це як обовʼязок наш.
Назар – Миколайчик:
Я бажаю людям всього найкращого, щоб вони мали все, що хотіли, і щоб у цей час складний, щоб він закінчився.
Містянам нагадували - свята вже зовсім скоро, тож час загадувати бажання. Перехожі марш чудотворців зустрічали радісно. Фотографували. І загадували бажання.
Ніна - переселенка з Херсона:
Звісно я хочу мира для людей, дітей, щоб кожна мати дочекалася сина і була цілісна наша Україна.
Йшли і закликали всіх приходити на площу Фенцика. Тут Миколайчики розгорнули благодійний ярмарок. Принесли і смаколики, і різноманітні вироби …
Ірина – волонтерка:
Ми зараз збираємо всі іменно на сітки, щоб ми закупили і плели ось такі чугайстери зара білі плетемо, сітки білі,збирають і на генератори, бо треба обігрватися і робимо окопні свічки.
Щороку кінцевою зупинкою параду Миколайчиків була дитяча лікарня. Нині ж з повними мішками подарунків та з малюнками вони вирішили піти у госпіталь до бійців.
Юлія – волонтерка:
Які Миколайчики без подарунків. Ми вирішили доєднатися організацією до подарунків. Для наших захисників, які перебувають в Ужгороді, які тут лікуються .. і михочемо, щоб у них це все минуло швидше. І діти радо відгукнулися і принесли безліч смаколиків, у нас два мішки, велетенські мішки подарунків.
Ужгородські Миколайчики радять українцям загадати святкове бажання, вірити в чудо і воно обов'язково збудеться.
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