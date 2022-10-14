Україна запровадила безвізовий режим з Індонезією [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України затвердив угоду про взаємне скасування візових вимог з Індонезією. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Угодою передбачено можливість громадян держав договірних сторін, які користуються дійсними паспортами для виїзду за кордон, в’їжджати, прямувати транзитом і перебувати на території держави іншої сторони без віз строком: до 30 днів протягом кожного візиту громадян України в Індонезію; до 30 днів протягом 60 днів для поїздок громадян Республіки Індонезія в Україну.
29 червня міністри закордонних справ Дмитро Кулеба та Ретно Марсуді під час візиту до України індонезійського президента Джоко Відодо підписали міжурядову угоду про скасування візових вимог для короткострокового перебування.
Нагадаємо, наприкінці липня Україна домовилась про безвіз з Гватемалою.
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