Уряд Фінляндії закрив кордони для росіян: які є винятки

Тепер виїхати з рф, а фактично - втекти від мобілізації, їм достатньо складно. Але все ж є винятки. Хто під них підпапає? І як своє рішення коментують у Фінляндії - Владислав Політ розкаже.