"Маріуполь. Де ти?". Саме цими словами "де ти?" маріупольці віталися, коли на початку російської окупації їм вдавалося додзвонитися один до одного. А ще воно співзвучне з написом "ДІТИ" біля Драматичного театру Маріуполя, на який росіяни скинули авіабомбу.

Усе це лягло в основу фотовиставки, яка запрацювала в Ужгороді. В експозиції - фото дітей, щоденники, СМС-ки жителів. Від усього, каже Євген Соломін, холоне сердце. Про це - далі.

Сергій не може дивитися на світлини чи відео з рідного Маріуполя, читати про нього. Особливо - кадри з "Азовсталі". Там він відпрацював майже 30 років, і спогади ятрять душу.

Сергій Козлов, переселенець з Маріуполя:

До кінця не вірилося, що таке може трапитися. Такий був город, дуже шкода. Житло згоріло, моє житло! Вигоріло вщент! 9-поверхівка чорна стоїть.

Анастасія з міста виїхала напередодній війни. У Харків. Війну зустріла там. 8 днів та ночей ховалася у підвалах від російських бомб. Потім подалася на захід України.

Анастасія Гондаренко, переселенка з Маріуполя:

Їхали машини. Прям обїжджали трупи, поряд все просто палає, снаряди. То було жахіття..

За всім, що відбувалося в місті, спостерігала у соцмережах. Особливо душа боліла за драмтеатр та людей, які в бомбосховищах намагалися знайти порятунок від російських ракет. Потім Настя молилася за захисників "Азовсталі".

Маріупольський фотограф Євген Сосновський, перебуваючи у місті, теж ховався по укриттях та робив світлини. Часто поряд з ним був і 5-річний Єгор. Хлопчик вів записи, які згодом назвуть "Маріупольським щоденником".

У мене вмерло 2 собаки і бабушка Галя. І любиме місто Маріуполь.

Світлин з блокадного Маріуполя - кілька десятків. Щойно фотограф опинився у безпеці та поділився побаченим з друзями, вирішили організувати мобільну виставку.

Анастасія Гондаренко, координаторка проекту:

Виставка називається "Маріуполь. Де ти?" Чому саме "де ти?" Бо це було перше питання, коли додзвонювались: де ти? Де ти?. А ще назва співзвучна з отим надписам біля драмтеатру ДЕТИ. Тому так задопомогою мистецтва хотіли показати, що пережили наші маріупольці під час блокадного Маріуполя.

Євген Соломін, кореспондент:

Виставка світлин з Маріуполя організована в символічному місці - підземеллі Ужгородського замку. Саме тут в середньовіччі ховались люди від набігів ворогів. Саме тут безпечне місце, аби роздивитися світлини з розбомбленого рашистами Маріуполя.

Фотографії доповнені скринами з мобільних телефонів. Там СМС-ки. У когось надії, у когось …відчаю.

Іллюші немає. Вбито на території 56 школи. Спи спокійно, мій хлопчик. Ми любимо і пам'ятаємо тебе.

Вражають світлини міста до і після російських обстрілів, а також фотографії маленьких маріупольців. Росіяни занапастили десятки тисяч життів. Але маріупольці вірять: скоро повернуться додому.