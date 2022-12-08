Відкрити бізнес в умовах війни! Плани - більш ніж ризиковані. Принаймні, за підрахунками фахівців Національної ресторанної асоціації, більш як 5 тисяч закладів харчування в Україні від початку повномасштабної війни - закрилися. Хтось із власників розорився, хтось переїхав за кордон, хтось поставив бізнес на паузу, бо відвідувачів - суттєво поменшало.

Ніна Коломієць познайомилася зі сміливцями, які зуміли вирватися з пекла тимчасово окупованих територій та розпочати з чистого аркуша життя і бізнес у новому місті.

"Місцем вільних людей" називають цю кав'ярню у Києві її відвідувачі. Ціну свободи точно знають її засновники. Микита і Тетяна прожили два місяці в тимчасово окупованому Херсоні й ледве звідти вирвалася, покинувши все.

Микита Карий, співзасновник кав'ярні, переселенець із Херсона:

У Херсоні у нас була мережа кав'ярень. Все було добре, працювали, заробили грошей на ще одну кав'ярню. Шукали приміщення під 5 кав'ярню, але 24 лютого внесло свої корективи.

Пара згадує, як тихе середмістя Херсона, де в них була розташована кав'ярня, за лічені дні перетворилося на центр спротиву окупантам. Сотні людей стали виходити на мітинги.

Тетяна Дементеєвська, співзасновниця кав'ярні, переселенка з Херсона:

У нас кав'ярня в центрі, на бульварі Мирному, це біля кінотеатру Україна, де проходили протести. І всі ці протести ми були в кав'ярні, ми все бачили.

Тетяна Дементеєвська - співзасновниця кав'ярні, переселенка з Херсона:

Вони почали закидувати димові шашки, а воно настільки ядучий газ, що там декілька годин ти ще кашляєш, ми забивали кав'ярню людьми і зачиняли, щоб цей дим пройшов і люди могли дишати.

Заклади у Херсоні довелося закрити - працювати за правилами рашистів і продавати каву за рублі Тетяна й Микита відмовилися. Вони втекли від "рускава міра" до Києва, і вже тут вирішили започаткувати нову справу. Кав'ярня - стала справжньою віддушиною і для власників, і для їхніх земляків.

Микита Карий - співзасновник кав'ярні, переселенець із Херсона:

Дуже багато херсонців до нас приходить, це, знаєте, дуже гріє тіло, душу, хтось говорить - я хбк, а я з Тавріка, це у нас район такий, це дуже гріє. Дуже круто, що у нас такий херсонський хаб.

Цей заклад - теж став місцем зустрічей земляків. Кілька місяців тому його відкрили переселенці з Бердянська - тимчасово окупованого рашистами.

Віктор Бахарєв, керівник закладу, переселенець із Бердянська:

Ми виїжджали з окупації, кожен своїм шляхом. Потім зустрілися й робили так звану свою діаспору, щоб бути разом, так легше.

Згодом - з'явилася ідея організувати спільну справу.

Віктор Бахарєв, керівник закладу, переселенець із Бердянська:

Ремонт ми зробили дуже швидко, буквально за місяць. Тобто усі гуртом взяли фарбу, горілку якусь, усе пофарбували.

Відкриття цього закладу його власник Іван Караулов називає найбільшою авантюрою в житті. Бо мав із нуля створювати щось нове після багатьох років успішного бізнесу у курортному Бердянську.

Іван Караулов, власник закладу, переселенець із Бердянська:

У мене було чувство, що я втратив все. Головне, що я втратив - це 15-річну свою справу. Я сам з Бердянська, у мене там був бар, кальян-бар, цьому закладу більше 10 років.

Але бердянці немов перенесли до Києва частинку рідного міста. Навіть барну стійку тут прикрашає головний символ Бердянська.

Це бичок-годувальник, який спас всіх бердянців від голоду після війни, після голодомору - це наш такий талісман.

Нові кафе та ресторани - переселенці й не тільки відкриваються зараз навіть там, де ще недавно стояли російські танки й літали снаряди, розповідає ресторатор Ольга Насонова. І ці заклади мають попит.

Ольга Насонова, співзасновниця Національної ресторанної асоціації України:

Наприклад, я знаю, в Бучі недавно кав'ярня відкрилася, вона користується великим успіхом. Є люди, які відкривають нові заклади і в Харкові, і в Дніпрі, і в Києві. Це заклади невеликі, які не потребують значних інвестицій - кав'ярні або стріт-фуд.

Відкриття нових кафе та ресторанів - це своєрідний символ бізнес-спротиву російській агресії, каже експерт. Символ віри в те, що незабаром українці здобудуть перемогу. І її ж треба буде десь відсвяткувати!