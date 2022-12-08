У Києві затримали ексголову Куп'янської РДА, яка допомогала окупантам з "референдумом" [ Редагувати ]
Правоохоронці затримали у Києві депутатку та ексголову Куп'янської РДА, яка допомогла окупантам організовувати так званий "референдум" на Харківщині. Про це повідомила СБУ.
За готовність до співпраці, ворог призначив зрадницю до лав керівного складу місцевого окупаційного органу. Там вона була "заступником керівника" Курилівської громади.
Перебуваючи на "посаді", виконувала вказівки кремля щодо поширення окупаційного режиму та залучення місцевих жителів до дій на користь країни-агресора.
Крім того, вона брала участь у підготовці псевдореферендуму на захоплених територіях Харківщини.
Після звільнення Харківщини колаборантка втекла до столиці, де намагалася оформити документи як переселенка зі сходу України, і після цього виїхати до Євросоюзу.
Однак, їй це не вдалося. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисниці та затримали.
Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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