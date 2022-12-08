Військова контррозвідка Служби безпеки викрила та затримала в Одесі двох агентів головного управління генштабу зс рф (більш відомого як ГРУ). Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисники збирали розвіддані про місця можливої дислокації та переміщення підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону. Співробітники СБУ своєчасно викрили російську агентуру та встановили контроль за нею ще на первинному етапі підривної діяльності.

Зрештою СБУ затримала обох шпигунів при спробі передачі закритих відомостей до рф.

Обоє затриманих - чоловік (народився в Одесі, але згодом служив у російській армії та брав участь у бойових діях на території Чечні) та дружина - громадяни рф.

Вони були завчасно відправлені в Україну ще у 2018 році та отримали посвідку на проживання. Таким чином російська воєнна розвідка планувала створити на півдні України власний агентурний апарат.

До повномасштабного вторгнення сім’я агентів збирала дані про суспільно-політичну обстановку в регіоні та розширювала коло своїх знайомств, готуючись до виконання основних завдань.

Після 24 лютого шпигуни намагалися виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів "Crotale" і розташування польових артилерійських складів з боєприпасами.

Тож зловмисники розпочали активний збір інформації про підрозділи Сил оборони на Херсонському напрямку.

Зібрані відомості агенти відправляли "зв’язковому" - мешканцю окупованого Севастополя, колишньому російському спецназівцю, який негласно співпрацює з ГРУ, а для "прикриття" використовує посаду очільника благодійного фонду. Він передавав інформацію своєму куратору - кадровому співробітнику воєнної розвідки рф.

Під час обшуків за місцем проживання агентів правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами прихованого листування з агресором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві затримали ексголову Куп'янської РДА, яка допомогала окупантам з "референдумом".