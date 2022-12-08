Фінляндія та Швеція готові до вступу в НАТО - Блінкен [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Формальний вступ Швеції та Фінляндії до НАТО незабаром буде завершено. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє фінське видання Yle.
"Путін фактично зробив НАТО сильнішим, він уже зазнав поразки у багатьох питаннях щодо війни в Україні, він вважав, що також може послабити НАТО, а прагнення Фінляндії та Швеції до членства в цьому виявилося помилкою", - зазначив Блінкен.
За його словами, ці країни незабаром приймуть до НАТО. Поки триватиме переговорний процес, США повністю підтримуватимуть Фінляндію та Швецію.
"Ми цінуємо підтримку, яку ми отримали від Сполучених Штатів щодо членства Фінляндії до НАТО", - зазначив фінський міністр закордонних справ Пекка Хаавісто.
Наступного разу міністри закордонних справ Швеції та Фінляндії мають зустрітися за два тижні.
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