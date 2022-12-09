США готують новий пакет санкцій проти росії та Китаю з формулюванням "за порушення прав людини". Його планують оприлюднити сьогодні, 9 грудня. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерело у Білому домі.

За інформацією неназваного чиновника, проти росії санкції будуть спрямовані на обмеження закупівлі зброї, зокрема безпілотників з Ірану. Санкції планується ввести відповідно до закону Магнітського, повідомило джерело.

Закон Магнітського було ухвалено у грудні 2012 року в США. Він дозволив запроваджувати персональні санкції проти тих, хто причетний до порушення прав людини у росії. Закон названий на ім'я Сергія Магнітського, який загинув у московській в'язниці, куди він потрапив за звинуваченням у допомозі в ухиленні від сплати податків міжнародному фінансисту Вільяму Браудеру.

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Раніше сьогодні про нові американські санкції написала The Wall Street Journal. За даними джерел газети, обмежувальні заходи можуть запровадити проти кількох російських підприємств оборонної промисловості.

До списку санкцій потраплять обвинувачені США в корупції та порушенні прав людини. За інформацією джерел, Вашингтон заморозить активи високопоставлених російських чиновників, які потрапили під санкції. Також їм заборонять в'їзд у США та будь-які ділові відносини.

Нагадаємо, Угорщина відмовилась підтримувати новий пакет санкцій проти росії.