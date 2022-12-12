У словацькому місті Кошице розпочала роботу база з ремонту військової техніки для Збройних сил України. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив глава МЗС Словаччини Растислав Качер.

У понеділок ми відкриємо ремонтну базу, де ремонтуватимуть пошкоджену військову техніку та повертатимуть її в Україну. Без сумніву, в Україні буде мир, і ми будемо з вами, доки це не станеться, ми будемо з вами до кінця.

Голова спеціального штабу по Україні в Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг повідомив, що база запрацювала неподалік кордону Словаччини з Україною, пише Bild.

Німецька танкобудівна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) зараз організує ремонт техніки, яка була зношена або пошкоджена в боях, наприклад самохідних німецьких гаубиць Panzerhaubitze 2000. Правовою основою співробітництва є міжурядова угода між Словаччиною та німецьким урядом.

Раніше Литва зголосилася відремонтувати для України 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.